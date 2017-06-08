Президиум СПЧ просит Госдуму отложить рассмотрение законопроекта о реновации в Москве

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Президиум Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) подверг критике ряд положений законопроекта о реновации жилого фонда Москвы и просит Госдуму отложить его рассмотрение. Об этом говорится в экспертном заключении президиума СПЧ, опубликованном на официальном сайте Совета.

В частности, Совет считает недопустимым реализацию за бюджетные средства программы реновации жилого комплекса Москвы до обеспечения жильем граждан, проживающих в ветхих и аварийных домах.

"В целом поддерживая идею законопроекта при условии его реализации исключительно за счет внебюджетных источников финансирования и распространения на все субъекты РФ, в которых имеется аварийное и предаварийное жилье, Совет считает более целесообразной дальнейшую успешную ликвидацию остатков аварийного и непригодного для проживания жилья в городе Москве в рамках действующего законодательства", - указывается в заключении за подписью зампредседателя СПЧ Евгения Боброва. При этом отмечается, что предотвращение аварийности устаревшего жилищного фонда должно решаться "индивидуально по каждому дому путем профессиональной оценки состояния и комплексной реконструкции домов".

Согласно позиции СПЧ, расходование бюджетных средств Москвы на цели жилищного строительства по программе реновации "категорически недопустимо" "без предварительного и полного обеспечения жильем категорий граждан, длительное время находящихся в еще более худших жилищных условиях".

Под этими категориями членами СПЧ понимаются жители всех непригодных для проживания и аварийных домов, не вошедших в предварительный список программы реновации, а также московские очередники, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий до 30 лет. Поэтому "основным возражением Совета на законопроект о реновации московского жилья является его очевидная социальная безответственность, предполагающая использование бюджетных средств на цели реновации, благоустройства территории и комплексного обновления среды проживания граждан в условиях наличия длительное время не выполненных городом Москвой социальных обязательств перед очередниками и жителями непригодных для проживания домов", указывается в заключении.

СПЧ считает преждевременным участие жителей в обсуждении проекта

Также СПЧ считает нелогичным использующийся подход об участии жителей жилых домов в еще не утвержденной программе реновации. "Подход к судьбе каждого дома должен быть индивидуальным, основанным на детальных расчетах его долговечности и возможности капремонта и реконструкции. Лишь после этого можно обсуждать судьбу домов с жителями", - убеждены авторы заключения.

"Во избежание очевидного градостроительного, инфраструктурного и транспортного коллапса" Совет рекомендует Госдуме учесть изложенные предложения при рассмотрении законопроекта о реновации московского жилья во втором чтении и либо их отклонить, либо отложить принятие "минимум на шесть месяцев, чтобы подготовить их без спешки и не усиливать социальную напряженность в преддверии президентских выборов".

Второе чтение законопроекта о реновации должно пройти в Госдуме 9 июня.