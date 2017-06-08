ОП Москвы: жители выказывают единодушие при голосовании по программе реновации

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Из числа проголосовавших более 90% высказались за снос их домов, включенных в перечень для голосования по программе реновации, . Об этом заявил председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков.

"До конца голосования осталась неделя. Промежуточные результаты показывают, что подавляющее число домов (4113 домов, или 90,5% от числа включенных в перечень) поддерживают программу. Люди демонстрируют единую позицию. Так, в 2562 домах число проголосовавших за программу составляет более 90%", - сказал Ремчуков.

Он рассказал, что за три недели - с 15 мая по 7 июня - проголосовали собственники и наниматели по договору соцнайма 204,5 тыс. квартир, что составляет 60,5% от общего числа квартир, допущенных до голосования. "Явка носит беспрецедентный характер. Она говорит о том, что жители готовы решать проблему (связанную с реновацией жилого фонда столицы - прим. ТАСС), а также что они доверяют тем процедурам голосования, которые предложили им власти (голосование идет в системе "Активный гражданин" и в центрах госуслуг "Мои документы" - прим. ТАСС)", - отметил Ремчуков.

По его данным, в 3961 доме проголосовали собственники и наниматели свыше 50% квартир, в 21 доме - собственники и наниматели менее 30% квартир, в шести домах - ни одной квартиры. Согласно имеющимся результатам голосования, 159 домов будут исключены из перечня, причем только жители 17 домов приняли решение на собраниях собственников жилья. "Они тоже голосовали единодушно", - подчеркнул Ремчуков.

В 268 домах мнения жителей разделились: порядка 40-50% выступают за включение в программу, против выступает пока менее одной трети квартир. Иными словами, голосов не хватает ни для положительного, ни для отрицательного решения.

Голосование о включении дома в программу реновации проходит с 15 мая по 15 июня. В предварительный перечень включены 4546 домов.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, и тогда станут понятны объемы реновации.

По предварительным данным, речь шла о 25 млн квадратных метров. Однако пока в списке для голосования жителей чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс.

Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. Бизнесу, который располагается сейчас на первых этажах в пятиэтажках, планируется предоставлять равнозначное по площади помещение в новых домах или денежную компенсацию.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении. Второе чтение запланировано на 9 июня.