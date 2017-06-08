Первый в сезоне рейс атомного ледокола доставит на Северный полюс 125 туристов

МУРМАНСК, 8 июня. /Корр. ТАСС Илья Виноградов/. Сезон круизов на Северный полюс откроет 15 июня крупнейший в мире атомный ледокол "50 лет Победы", на борту которого будет 125 туристов из разных стран. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Атомфлот".

"В первый в 2017 году круизный рейс на Северный полюс на борту атомохода к самой северной точке планеты отправятся 125 туристов из Азии и Европы", - сказали в компании.

Летом 2017 года атомный ледокол совершит пять туристических рейсов на Северный полюс. Круизы намечены на периоды с 15 июня по 26 июня, с 26 июня по 7 июля, с 10 июля по 21 июля, с 21 июля по 1 августа и с 1 августа по 12 августа. Крупнейший в мире атомный ледокол "50 лет Победы" осуществляет круизные рейсы к полюсу с 2008 года. До 2008 года на туристической вахте работал атомный ледокол "Ямал", а впервые на самую северную точку планеты туристов доставил атомоход "Россия" 8 августа 1990 года.

Путешествие до полюса и обратно занимает около 11 суток. Порядка пяти дней нужно, чтобы достичь географической точки полюса, далее атомоход посещает острова архипелага Земли Франца-Иосифа, где можно увидеть огромные птичьи базары, белых медведей, моржей, китов, уникальные круглые камни и другие удивительные природные богатства. Из экзотических развлечений туристам предлагают пожарить полярное барбекю, поводить хоровод вокруг точки полюса и искупаться в Северном Ледовитом океане. Кроме того путешественники могут увидеть Северный полюс и судно из вертолета, а также насладиться видом незаходящего солнца: в самой северной точке планеты полгода длится полярный день.

Всплеск интереса туристов был в 2015 году, накануне которого "Атомфлот" объявил о планах прекратить круизы на полюс из-за значительного увеличения работы на Севморпути, который все активнее используется перевозчикам грузов, Тогда наплыв желающих вынудил провести за лето сразу семь вместо обычных пяти походов. За каждый рейс Арктику посещают около сотни туристов, в основном из Америки и Европы, хотя в последние годы все больше становится гостей из Азии и граждан России.

Стоимость тура составляет от $28 тыс. или около 1,7 млн рублей. На сегодняшний день у Росатомфлота есть договоренность о сотрудничестве с фрахтователями вплоть до 2019 года.