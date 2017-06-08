Левин: законопроект о заблокированных сайтах предусматривает отмену в РФ реестра блогеров

Американский спутник связи Echostar-21 выведен на орбитуКосмос 8 июня, 16:06
Путин: визит Си Цзиньпина в Москву станет значимым событием в отношениях РФ и КНРПолитика 8 июня, 16:05
Сборные Англии и Венесуэлы сыграют в финале молодежного чемпионата мира по футболуСпорт 8 июня, 16:04
Чилийские болельщики получат в подарок памятные сувениры перед матчем с командой РоссииСпорт 8 июня, 15:56
Партия "Батькивщина" обвинила Петра Порошенко в госизменеМеждународная панорама 8 июня, 15:55
Черчесов: матч со сборной Чили вписывается в концепцию подготовки команды РоссииСпорт 8 июня, 15:53
Заявочный комитет "ЭКСПО-2025" создан на Урале для продвижения заявки ЕкатеринбургаНовости Урала 8 июня, 15:48
"Флотилия плавучих университетов" изучит экологическую ситуацию на ВолгеНаука 8 июня, 15:47
Замминистра финансов: покупатели криптовалюты должны проходить идентификациюЭкономика и бизнес 8 июня, 15:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Законопроект о запрете использования в РФ технологий для просмотра заблокированных сайтов, внесенный в Госдуму, предусматривает также отмену требования регистрации Роскомнадзором блогеров, суточная аудитория которых составляет более трех тысяч пользователей. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.
"Принятую в 2014 году поправку, которая требовала регистрации блогеров, предлагается отменить. Это своевременная мера, так как в связи с развитием технологий она потеряла свое значение", - цитирует Левина пресс-служба комитета.
Законопроект, авторами которого выступили депутаты Максим Кудрявцев ("Единая Россия"), Николай Рыжак ("Справедливая Россия") и Александр Ющенко (КПРФ), предлагает признать утратившей силу статью 10.2 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Согласно этой статье, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере СМИ и массовых коммуникаций, "ведет реестр сайтов и (или) страниц сайтов в сети Интернет, на которых размещается общедоступная информация и доступ к которым в течение суток составляет более трех тысяч пользователей".
Таким образом, как пояснил Левин, законопроект отменяет так называемый реестр блогеров.