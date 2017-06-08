Левин: законопроект о заблокированных сайтах предусматривает отмену в РФ реестра блогеров

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Законопроект о запрете использования в РФ технологий для просмотра заблокированных сайтов, внесенный в Госдуму, предусматривает также отмену требования регистрации Роскомнадзором блогеров, суточная аудитория которых составляет более трех тысяч пользователей. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

"Принятую в 2014 году поправку, которая требовала регистрации блогеров, предлагается отменить. Это своевременная мера, так как в связи с развитием технологий она потеряла свое значение", - цитирует Левина пресс-служба комитета.

Законопроект, авторами которого выступили депутаты Максим Кудрявцев ("Единая Россия"), Николай Рыжак ("Справедливая Россия") и Александр Ющенко (КПРФ), предлагает признать утратившей силу статью 10.2 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Согласно этой статье, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере СМИ и массовых коммуникаций, "ведет реестр сайтов и (или) страниц сайтов в сети Интернет, на которых размещается общедоступная информация и доступ к которым в течение суток составляет более трех тысяч пользователей".

Таким образом, как пояснил Левин, законопроект отменяет так называемый реестр блогеров.