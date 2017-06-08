Клименко предложил создать реестр гаджетов для мониторинга здоровья россиян

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко предположил, что для эффективного мониторинга состояния здоровья граждан необходимо создать реестр мобильных устройств, выполняющих такую функцию.

"Наша задача - двигаться в сторону профилактического мониторинга состояния здоровья. Для этого необходимо, наверное, двигаться в сторону формирования реестра мобильных устройств, позволяющих проводить эффективный мониторинг состояния здоровья", - сказал Клименко на парламентских слушаниях по вопросу информатизации здравоохранения.

Вместе с тем советник президента вновь призвал ускорить работу над законопроектом о телемедицине. "Когда мы медленно двигаемся, мы теряем время, даем конкурентам зайти на наш рынок", - подчеркнул он.

"У нас есть возможность получить Яндекс-медицину, Рамблер-медицину - это наша история, - продолжил советник. - Если мы потянем еще года два - мы получим Google-медицину, Apple-медицину. В этом ничего плохого нет, только отставят от дел".

История вопроса

В конце апреля в рамках церемонии награждения победителей второго Всероссийского конкурса по открытым данным вице-премьер РФ Аркадий Дворкович высказывал мнение, что законопроект о телемедицине может быть одобрен Госдумой в весеннюю сессию и вступить в силу с 2018 года.

Телемедицина - это использование компьютерных и телекоммуникационных технологий для обмена медицинской информацией.

В настоящее время в России на законодательном уровне возможность оказания медицинских услуг с применением информационно-коммуникационных технологий не закреплена. В 2016 году в Госдуму были внесены два законопроекта о телемедицине: один был подготовлен Минздравом, другой - при участии Института развития интернета, компании "Яндекс" и Фонда развития интернет-инициатив. Законопроект интернет-сообщества, в отличие от документа Минздрава, допускает дистанционное медицинское вмешательство.