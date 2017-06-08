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В Москве вечером ожидается осложнение дорожной ситуации из-за предстоящих праздников

Общество
8 июня, 15:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

Наиболее загруженными будут Щелковское шоссе, шоссе Энтузиастов, Алтуфьевское шоссе, Профсоюзная улица, Рязанский проспект

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Движение в Москве по направлению в область будет осложнено вечером 8 июня перед выходными. Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендует автомобилистам сдвинуть поездки за город на внепиковые часы

"В предпраздничные дни загруженность дорог, особенно при движении в область, возрастает еще больше, чем в среднестатистические выходные дни. Наибольшие затруднения движения будут наблюдаться на границах города, где количество полос на магистралях, ведущих в область, уменьшается после МКАД. Наиболее проблемными являются Щелковское шоссе, шоссе Энтузиастов, Алтуфьевское шоссе, Профсоюзная улица, Рязанский проспект", - сказали в пресс- службе.

Трафик-инженерами ЦОДД был проведен анализ транспортных показателей. Например, в марте количество автомобилей, выезжающих из города в пятницу, составляло более 900 тысяч. В апреле - уже около 1 миллиона, в мае - 1,1 миллиона. В преддверии 12 июня цифра также увеличится.

В вечерний час пик движение будет затруднено на улице Профсоюзная, Ленинском проспекте и Ленинградском шоссе по направлению в область. Также ожидаются затруднения на съездах с кольцевых магистралей, ТТК и МКАД. Завтра, 9 июня, в течение дня будет наблюдаться осложнение дорожного движения на вылетных магистралях в сторону области - это связано с предпраздничными днями, а также разгаром дачного сезона.

"Основные затруднения на дорогах будут наблюдаться в период с 16:00 до 20:00 мск. Просим водителей быть предельно внимательными при совершении поездок, соблюдать дистанцию и скоростной режим во избежание риска возникновения ДТП. Также рекомендуем сдвинуть поездки за город на внепиковые часы", - отметили в ЦОДД.

Вместе с тем, в центральной части города продолжаются работы по программе благоустройства "Моя улица" - в связи с этим также возможны осложнения в пределах Садового кольца. Водителей просят избегать транзитных поездок через центр.

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