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Желание иметь семью и страх не реализовать себя: чего хотят и боятся молодые россияне

Общество
8 июня, 16:40 UTC+3

Государственный университет управления провел исследование о ценностных ориентирах и общественно-политических настроениях современной молодежи

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© AP Photo/Pavel Golovkin

Молодые россияне больше всего переживают из-за перспективы не реализовать себя в жизни и мечтают о "хорошей семье". Более половины — готовы защищать страну с оружием в руках. Каждый третий против секса до брака, более двух третей крайне негативно относятся к гомосексуализму. Таковы результаты всероссийского опроса "Ценностные ориентиры российской молодежи", проведенного Государственным университетом управления.

ТАСС изучил исследование, чтобы понять, чем живет молодежь и каковы ее общественно-политические настроения.

Помимо отсутствия самореализации, современные молодые люди тревожатся за своих близких и боятся остаться без средств к существованию. Несмотря на то, что 22% опрошенных все свободное время тратят на подработку, каждый пятый участник исследования оценивает свое материальное положение (или своей семьи) как "затруднительное".

Более половины респондентов (59,3%) ставят перед собой цель иметь собственную квартиру, чуть меньше (53,5%) — получить хорошее образование. Самыми непопулярными жизненными целями среди молодежи являются возможность занимать высокое положение в обществе (27,4%), "власть, возможность руководить другими людьми" (15,5%), "получить всеобщее признание, прославиться" (15,2%).

Основной источник формирования ценностей — коллектив сверстников, который чаще бывает виртуальным, а не реальным.

Опрос проводился весной 2017 года среди россиян в возрасте от 16 до 24 лет. В нем приняли участие 1,6 тыс. человек. Результаты исследования войдут в федеральный доклад о положении молодежи в России. 

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