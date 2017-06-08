Желание иметь семью и страх не реализовать себя: чего хотят и боятся молодые россияне

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Молодые россияне больше всего переживают из-за перспективы не реализовать себя в жизни и мечтают о "хорошей семье". Более половины — готовы защищать страну с оружием в руках. Каждый третий против секса до брака, более двух третей крайне негативно относятся к гомосексуализму. Таковы результаты всероссийского опроса "Ценностные ориентиры российской молодежи", проведенного Государственным университетом управления.
ТАСС изучил исследование, чтобы понять, чем живет молодежь и каковы ее общественно-политические настроения.
Помимо отсутствия самореализации, современные молодые люди тревожатся за своих близких и боятся остаться без средств к существованию. Несмотря на то, что 22% опрошенных все свободное время тратят на подработку, каждый пятый участник исследования оценивает свое материальное положение (или своей семьи) как "затруднительное".
Более половины респондентов (59,3%) ставят перед собой цель иметь собственную квартиру, чуть меньше (53,5%) — получить хорошее образование. Самыми непопулярными жизненными целями среди молодежи являются возможность занимать высокое положение в обществе (27,4%), "власть, возможность руководить другими людьми" (15,5%), "получить всеобщее признание, прославиться" (15,2%).
Основной источник формирования ценностей — коллектив сверстников, который чаще бывает виртуальным, а не реальным.
Опрос проводился весной 2017 года среди россиян в возрасте от 16 до 24 лет. В нем приняли участие 1,6 тыс. человек. Результаты исследования войдут в федеральный доклад о положении молодежи в России.