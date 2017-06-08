Голодец: Карелия присоединилась к движению WorldSkills Russia

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Республика Карелия стала последним из 85 субъектов РФ, который присоединился к движению WorldSkills Russia. Об этом сообщила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец на заседании оргкомитета по подготовке и проведению мирового чемпионата WorldSkills в Казани в 2019 году.
"Карелия тоже присоединилась, мы можем сказать "ура". Теперь мы ставим точку и можем сказать о том, что все субъекты РФ присоединились к движению WorldSkills", - отметила вице-премьер.
Голодец подчеркнула, что все российские колледжи должны присоединиться к этому движению. "Чтобы все ребята могли сопоставить свои достижения с достижениями своих сверстников, и чтобы мы видели картину по всем колледжам", - сказала вице-премьер.
WorldSkills - это международное некоммерческое движение, созданное в 1946 году для повышения престижа рабочих профессий и развития профобразования путем проведения конкурсов профессионального мастерства как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом.
В международном движении WorldSkills International участвуют 76 стран. Раз в два года одна из них принимает мировой чемпионат рабочих профессий WorldSkills Competition, и в 2019 году молодые специалисты со всего мира приедут в Россию, чтобы вступить в борьбу за медали на чемпионате в Казани.
С 2013 года в России ежегодно проводятся чемпионаты "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) - олимпиада для рабочих рук - среди молодых специалистов от 16 до 22 лет, обучающихся в системе профессионального образования. Студенты со всей России соревнуются в мастерстве по токарным работам на станках с ЧПУ, сварочным технологиям, мехатронике, флористике, кузовном ремонте, поварском деле, столярном деле, веб-дизайне и сотне других компетенций.