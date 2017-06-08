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МЧС: паводок в Заполярье наступит на 20 дней позже

Общество
8 июня, 15:43 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 8, июня. /ТАСС

По сообщению МЧС, ожидаемый сымый высокий уровень на реках севера и востока региона превысит среднемноголетние максимумы на 20-50 см

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МУРМАНСК, 8 июня. /ТАСС/. Паводок в Мурманской области из-за аномально снежной и холодной зимы наступит на 20 дней позже срока и будет очень полноводным, его пик на крупнейших водоемах региона ожидается 9-12 июня, сообщили 8 июня в региональном главке МЧС.

"9-12 июня ожидается прохождение пиков весеннего половодья на реках севера и востока области, вскрытие водохранилищ Имандры и Верхне-Туломского, что позже нормы на 15-20 дней и позже прошлого года на 30-35 дней", - сказали в ведомстве.

В МЧС отметили, что ожидаемые максимальные уровни на реках севера и востока области превысят среднемноголетние максимумы на 20-50 см. В настоящее время уровень в водоемах ниже среднегодовых значений в этот же период. Несколько водоемов еще остается подо льдом.

В Мурманской области в этом году была снежная зима и холодная весна. Как сообщали ТАСС в региональном гидрометцентре, особенно "урожайным" был декабрь, когда зафиксировали абсолютный рекорд по количеству выпавшего снега: только за первые две декады уровень осадков оказался выше, чем за всю 80-летнюю историю метеонаблюдений в регионе за данный месяц.

По данным синоптиков, за 20 дней декабря в Мурманске выпало 92,7 мм осадков, что составляет 250% от климатической нормы для этого месяца. Предыдущий рекорд - 83 мм осадков за месяц - был зафиксирован в декабре 1952 года.

В январе аномалии продолжились. Количество осадков в Мурманске превысило полторы месячные нормы, по области - до двух норм. Так, только за 20-21 января в Мурманске выпала половина месячной нормы. При этом снегопады в области продолжались и всю весну вплоть до 4 июня.

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