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МГУ планирует принять в 2017 году рекордные 10 тыс. студентов

Общество
8 июня, 15:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

Ранее стало известно, что МГУ вновь вошел в первую сотню лучших университетов мира в рейтинге британской компании Quacquarelli Symonds

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Ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий

Ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Московский государственный университет (МГУ) имени Ломоносова планирует в 2017 году принять около 10 тыс. студентов, что станет рекордом для вуза. Об этом  в эфире телеканала "Россия 24" сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий.

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"В целом в Московский государственный университет будет принято 10 тысяч (студентов - прим. ТАСС). Такого никогда в истории не было, самый крупный набор", - сказал он.

Ранее стало известно, что МГУ вновь вошел в первую сотню лучших университетов мира в рейтинге британской компании Quacquarelli Symonds, QS. Об этом говорится в опубликованном исследовании QS World University Rankings 2018, включающем в себя 965 лучших мировых вузов.

МГУ удалось подняться на 13 позиций по сравнению с прошлым годом. Заняв 95-ю строчку, МГУ впервые с 2010 года оказался в первой сотне рейтинга. В список лучших вузов мира вошли сразу 24 российских вуза.

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