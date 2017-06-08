МГУ планирует принять в 2017 году рекордные 10 тыс. студентов

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Московский государственный университет (МГУ) имени Ломоносова планирует в 2017 году принять около 10 тыс. студентов, что станет рекордом для вуза. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий.

"В целом в Московский государственный университет будет принято 10 тысяч (студентов - прим. ТАСС). Такого никогда в истории не было, самый крупный набор", - сказал он.

Ранее стало известно, что МГУ вновь вошел в первую сотню лучших университетов мира в рейтинге британской компании Quacquarelli Symonds, QS. Об этом говорится в опубликованном исследовании QS World University Rankings 2018, включающем в себя 965 лучших мировых вузов.

МГУ удалось подняться на 13 позиций по сравнению с прошлым годом. Заняв 95-ю строчку, МГУ впервые с 2010 года оказался в первой сотне рейтинга. В список лучших вузов мира вошли сразу 24 российских вуза.