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Первый в России проект по возрождению сокола балобана стартовал на Алтае

Общество
8 июня, 15:51 UTC+3 ГОРНО-АЛТАЙСК ГОРНО-АЛТАЙСК 8, июня. /ТАСС

В гнездо к балобану в Сайлюгемском национальном парке подсадили трех птенцов из питомника. За жизнью птиц будут наблюдать с помощью видеокамеры, установленной на гнезде

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ГОРНО-АЛТАЙСК, 8 июня. /ТАСС/. Популяцию сокола балобана, численность которого за последние 20 лет в России катастрофически сократилась, начинают восстанавливать на Алтае. Суть проекта в том, что птенцов, выращенных в питомниках, подсаживают в гнезда диких птиц, сообщили в пресс-службе Алтае-Саянского отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF).

"В одно гнездо балобана в Сайлюгемском национальном парке Республики Алтай были подсажены три птенца из питомника - в нем уже были четыре своих. Цель - создание устойчивой популяции сокола, которая даст потомство и позволит увеличить численность краснокнижных птиц. Это главная задача первого подобного в России проекта. Полевые работы провели сотрудники "Сибэкоцентра" (Новосибирск), нацпарка и заповедника "Убсунурская котловина" при поддержке WWF и других организаций", - сказали в отделении.

Сотрудники Сайлюгемского нацпарка около месяца будут подкармливать птенцов замороженными цыплятами и мышами, так как семь соколят - большая нагрузка для родителей. Кроме того, за птенцами ведется видеонаблюдение с помощью камеры, установленной на гнезде. По данным экологов, пока пищи хватает на всех, и самка балобана справляется.

По данным WWF, идея такой интеграции птенцов из питомника принадлежала специалистам Российской сети изучения и охраны пернатых хищников. По их просьбе в московском питомнике "Витасфера" специально для выпуска в природу вывели и вырастили 10 птенцов балобана. В свою очередь в Алтае-Саянском экорегионе орнитологи нашли жилые гнезда балобана, пригодные для подсадки. Подобный метод возрождения популяции хищных птиц ранее доказал эффективность в Великобритании, Германии, Польше и США при возрождении сокола сапсана.

В России за последние 20 лет численность балобана сократилась в два раза - причиной этого стал незаконный отлов птиц для соколиной охоты в Азии и Ближнем Востоке, гибель птиц на ЛЭП и от вырубки лесов, когда под нее попадают деревья с гнездами. Балобан - крупный сокол, один из самых уязвимых пернатых хищников Северной Евразии, внесен в Красную книгу России, в категорию угрожаемых видов в Красном списке Международного союза охраны природы. По данным WWF, в РФ к 2011 году гнездились 1,8-2,5 тыс. пар, 65-70% - на российской территории Алтае-Саянского региона.

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