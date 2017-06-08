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Уровень воды в подтопленном поселке на Ямале снижается

Общество
8 июня, 16:02 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 8, июня. /ТАСС

Вдоль береговой полосы в селе Овгорт возведена дамба длиной 40 метров

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Уровень воды в реке Сыня в подтопленном поселке Овгорт Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) начал снижаться, подтопленными остаются всего семь жилых домов, сообщает пресс-служба регионального отделения МЧС РФ.

Утром сообщалось о 23 подтопленных зданиях, отмечает ведомство.

"В селе Овгорт вдоль береговой полосы закончены работы по возведению дамбы, длина которой составила 40 метров, и дополнительно на 20 метрах выложены мешки с песком для предотвращения поступления воды на незащищенную территорию. Наблюдается спад воды - уровень воды в реке Сыня составляет 708 см, утром было 717, при критическом уровне 700 см", - сообщили в МЧС.

По данным ведомства, подтопленными также остаются 19 придомовых территорий. "Мониторинг паводковой обстановки организован круглосуточно. В настоящее время жизни и здоровью граждан ничего не угрожает", - добавили в пресс- службе.

Режим ЧС был введен 7 июня в Шурышкарском районе ЯНАО из-за паводка, в результате притока воды в горные ручьи, таяния ледников вода размыла береговую часть поселка Овгорт. В населенном пункте был организован пункт временного размещения, где находятся 8 человек, 6 из которых дети. В Овгорт прибыл вертолет Ми-8 с дополнительными силами спасателей.

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