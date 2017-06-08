На Ставрополье ключи от новых квартир получили 19 семей сотрудников Росгвардии

ПЯТИГОРСК, 8 июня. /ТАСС/. Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ - главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов вручил ключи от новых служебных квартир 19 семьям сотрудников Росгвардии в Ставропольском крае, сообщила пресс-служба губернатора региона.

"Важным элементом работы по решению жилищного вопроса является предоставление личному составу служебного жилья. Безусловно, серьезным подспорьем здесь выступает помощь региональных властей, их ответственная позиция. Сегодняшнее событие является тому ярким примером", - приводит пресс- служба слова Золотова.

В 2016 году среди сотрудников Росгвардии в целом по России было распределено более 1,2 тысячи квартир, в 2017 году этот показатель должен увеличиться почти вдвое.

"Мы помогаем людям, которые защищают край, участвуют в задержании преступников, в опасных для жизни спецоперациях. А во время недавнего паводка они пришли на помощь при проведении эвакуации, охране имущества в подтопленных зонах, строительстве защитных инженерных сооружений", - отметил губернатор края Владимир Владимиров, также участвовавший в церемонии, его слова передает пресс-служба.

Также во время церемонии Золотов вручил Владимирову медаль "За содействие", сообщили в пресс-службе.