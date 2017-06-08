Голодец дала две недели на выбор места проведения WorldSkills Russia в 2018 году

Американский спутник связи Echostar-21 выведен на орбитуКосмос 8 июня, 16:06
Путин: визит Си Цзиньпина в Москву станет значимым событием в отношениях РФ и КНРПолитика 8 июня, 16:05
Сборные Англии и Венесуэлы сыграют в финале молодежного чемпионата мира по футболуСпорт 8 июня, 16:04
Чилийские болельщики получат в подарок памятные сувениры перед матчем с командой РоссииСпорт 8 июня, 15:56
Партия "Батькивщина" обвинила Петра Порошенко в госизменеМеждународная панорама 8 июня, 15:55
Черчесов: матч со сборной Чили вписывается в концепцию подготовки команды РоссииСпорт 8 июня, 15:53
Заявочный комитет "ЭКСПО-2025" создан на Урале для продвижения заявки ЕкатеринбургаНовости Урала 8 июня, 15:48
"Флотилия плавучих университетов" изучит экологическую ситуацию на ВолгеНаука 8 июня, 15:47
Замминистра финансов: покупатели криптовалюты должны проходить идентификациюЭкономика и бизнес 8 июня, 15:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Город проведения национального чемпионата WorldSkills Russia в 2018 году должен быть определен через две недели. Соответствующее поручение дала в четверг вице-премьер Ольга Голодец генеральному директору Союза "Молодые профессионалы" Роберту Уразову на заседании оргкомитета по подготовке и проведению мирового чемпионата WorldSkills в Казани в 2019 году.
В ходе заседания оргкомитета предлагалось не проводить национальный чемпионат в 2018 году в связи с активной подготовкой к мировому чемпионату. В частности, высказывалось предложение сделать национальными чемпионами молодых людей, которые стали победителями отборочных соревнований в регионах.
"По поводу 2018 года, я категорически против, чтобы мы пропускали национальный чемпионат. Он должен быть проведен. Я прошу WorldSkills, проведите с регионами (обсуждения). Вам на проработку 2 недели", - обратилась Голодец к Уразову. "Пусть это будет не такой масштаб, но сейчас важно, чтобы была последовательность, и мы не можем пропускать год", - подчеркнула вице-премьер.
WorldSkills - это международное некоммерческое движение, созданное в 1946 году для повышения престижа рабочих профессий и развития профобразования путем проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом.
В международном движении WorldSkills International участвуют 76 стран. Раз в два года одна из них принимает мировой чемпионат рабочих профессий WorldSkills Competition, и в 2019 году молодые специалисты со всего мира приедут в Россию, чтобы вступить в борьбу за медали на чемпионате в Казани.
С 2013 года в России ежегодно проводятся чемпионаты "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) - олимпиада для рабочих рук - среди молодых специалистов от 16 до 22 лет, обучающихся в системе профессионального образования. Студенты со всей России соревнуются в мастерстве по токарным работам на станках с ЧПУ, сварочным технологиям, мехатронике, флористике, кузовном ремонте, поварском деле, столярном деле, веб-дизайне и сотне других компетенций.