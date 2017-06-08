Голодец дала две недели на выбор места проведения WorldSkills Russia в 2018 году

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Город проведения национального чемпионата WorldSkills Russia в 2018 году должен быть определен через две недели. Соответствующее поручение дала в четверг вице-премьер Ольга Голодец генеральному директору Союза "Молодые профессионалы" Роберту Уразову на заседании оргкомитета по подготовке и проведению мирового чемпионата WorldSkills в Казани в 2019 году.

В ходе заседания оргкомитета предлагалось не проводить национальный чемпионат в 2018 году в связи с активной подготовкой к мировому чемпионату. В частности, высказывалось предложение сделать национальными чемпионами молодых людей, которые стали победителями отборочных соревнований в регионах.

"По поводу 2018 года, я категорически против, чтобы мы пропускали национальный чемпионат. Он должен быть проведен. Я прошу WorldSkills, проведите с регионами (обсуждения). Вам на проработку 2 недели", - обратилась Голодец к Уразову. "Пусть это будет не такой масштаб, но сейчас важно, чтобы была последовательность, и мы не можем пропускать год", - подчеркнула вице-премьер.

WorldSkills - это международное некоммерческое движение, созданное в 1946 году для повышения престижа рабочих профессий и развития профобразования путем проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом.

В международном движении WorldSkills International участвуют 76 стран. Раз в два года одна из них принимает мировой чемпионат рабочих профессий WorldSkills Competition, и в 2019 году молодые специалисты со всего мира приедут в Россию, чтобы вступить в борьбу за медали на чемпионате в Казани.

С 2013 года в России ежегодно проводятся чемпионаты "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) - олимпиада для рабочих рук - среди молодых специалистов от 16 до 22 лет, обучающихся в системе профессионального образования. Студенты со всей России соревнуются в мастерстве по токарным работам на станках с ЧПУ, сварочным технологиям, мехатронике, флористике, кузовном ремонте, поварском деле, столярном деле, веб-дизайне и сотне других компетенций.