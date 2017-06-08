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Рособрнадзор изменит подходы к проверкам вузов

Общество
8 июня, 16:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

До конца 2017 года планируется принять соответствующий федеральный закон

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Студенты на лекции в Первом МГМУ им. И.М. Сеченова

Студенты на лекции в Первом МГМУ им. И.М. Сеченова

© Сергей Карпов/ТАСС

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Закон о риск-ориентированной модели в работе контрольно-надзорных ведомств, который может быть принят уже в этом году, изменит подходы к проведению проверок в вузах. Об этом сообщил ТАСС начальник управления Рособрнадзора Сергей Рукавишников по итогам Общественного совета ведомства.

"Сейчас правительство и МЭР взяли курс на внедрение риск-ориентированной модели в контроле и надзоре. Не только в образовании, но и во всех отраслях надзорной деятельности по всей стране. До конца года планируется принять соответствующий федеральный закон. Он установит новые стандарты контрольно-надзорной деятельности, которые будут внедрять все надзорные ведомства", - сказал Рукавишников.

Он добавил, что сейчас Рособрнадзор прорабатывает новую модель контрольно-надзорной деятельности в сфере образования. "В конце года, когда выйдет соответствующий закон, мы будем ее реализовывать. Сегодня большую часть проверок мы проводим в соответствии с утвержденным планом на год или поручением правительства. В будущем закон наделит нас правом, анализируя всю систему образования, выделять зоны повышенного риска и сосредотачивать свои усилия именно там, где это больше всего нужно", - отметил Рукавишников.

Он также не исключил возможности изменения оснований для проведения проверок. Так, в соответствии с разрабатываемым законом, могут появиться критерии, относящие вузы к определенным группам риска. "При отнесении к группам риска будут учитываться характер и частота нарушений, а также эффективность устранения вузами выявленных недостатков", - уточнил начальник управления ведомства.

Следующий шаг

"Был сложный период, три года, когда увеличивалось количество проверок. Шли проверки по итогам мониторинга, который проводило министерство. На сегодняшний день большая часть вузов, у которых были выявлены несоответствия государственным стандартам, были лишены государственной аккредитации", - сказал ТАСС глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

"У нас уменьшается количество, как плановых, так и неплановых проверок. На сегодняшний день Рособрнадзор не получил поручения правительства по проверкам вузов по итогам мониторинга Минобрнауки России 2016 года. Фактически мы говорим о надзорных каникулах", - уточнила ТАСС замруководителя ведомства Наталия Наумова.

По словам Кравцова, сейчас ведомство занимается вопросом о том, что нужно делать в дальнейшем. "Сейчас возникает вопрос, как нам работать с теми вузами, которые эффективны. Конечно, нужно говорить, прежде всего, о качестве образования. Пока в системе высшего образования у нас не будет объективных экзаменов, пока мы не будем понимать, какое качество образования в том или ином вузе, нам этот следующий шаг сделать будет очень сложно", - считает он.

В качестве примера он привел последние данные исследования, проведенного Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по системе высшего образования и ее влиянию на уровень грамотности. Согласно результатам этой работы, Россия - единственная страна в мире, где влияние школьного образования на грамотность достаточно высока, а высшего - практически не влияет.

"Одна из основных причин - это необъективное оценивание студентов, взятки на экзаменах, отсутствие реальных занятий. У нас подготовлена новая модель контрольно- надзорной деятельности. Мы хотим перейти к некому постоянному мониторингу, который бы выявлял те вузы, которые надо проверять", - подчеркнул Кравцов.

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