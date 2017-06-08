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Минздрав начинает программу мотивации детей от трех лет к здоровому образу жизни

Общество
8 июня, 17:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

Министр здравоохранения Вероника Скворцова отметила, что эта программа продолжается и в школе, и в высших учебных заведениях

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Минздрав РФ начинает реализовывать программу по формированию принципов здорового образа жизни (ЗОЖ) у детей от трех лет. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на Европейском совещании Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Эту программу (по мотивации к ЗОЖ - прим. ТАСС) мы начинаем реализовывать с детьми трехлетнего возраста", - сказала она.

Она отметила, что эта программа продолжается в школе, в высших учебных заведениях. "И затем на производственных площадках, формируя здоровьесберегающую среду", - добавила министр.

Здоровый образ жизни позволяет предотвратить большое число неинфекционных заболеваний. По словам министра, именно неинфекционные заболевания во всем мире являются основной причиной смертности населения. Она также отметила, что треть умерших от неинфекционных заболеваний не доживают до 70 лет.

Для борьбы с неинфекционными заболеваниями необходимо развивать два основных направления - здоровый образ жизни и своевременное выявление заболеваний. Министр напомнила, что Минздрав РФ со следующего года начнет проводить диспансеризацию по новым, усовершенствованным порядкам, направленным на ранее выявление заболеваний, в том числе онкологических.

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