Васильева: в РФ работают более 10 тыс. инклюзивных школ для детей-инвалидов

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КРАСНОГОРСК /Московская область/, 8 июня. /ТАСС/. Более 10 тыс. инклюзивных школ для детей с ограниченными возможностями и инвалидов уже работают в России. Об этом сообщила глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева на Втором форуме социальных инноваций регионов.
"Я сейчас хотела обратить внимание на образование, которое связано, прежде всего, с детьми, которые нуждаются в помощи больше всех - это дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и дети-инвалиды. Исключительно важна социализация этих детей. Очень медленно, но все же, идет создание инклюзивных школ. На сегодняшний день таких школ примерно 10 тысяч. Хотя некоторые коллеги считают, что можно говорить и о цифре в два раза больше. Мы стараемся поддерживать эти школы, при этом сохраняя сеть коррекционных школ", - сказала Васильева.
В России 1 сентября 2016 года вступил в силу федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) начальной школы для детей-инвалидов. Его целью является обеспечение равных возможностей для детей с ограниченными возможностями здоровья при получении школьного образования и создание для этого оптимальных условий.
По информации Минобрнауки, сегодня 20% школ используют инклюзивное обучение, где дети с ОВЗ учатся в обычных классах.