Эксперты не одобрили установку памятника Петру и Февронии на Воробьевых горах в Москве

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме согласилась с идеей установить в Москве памятник Петру и Февронии Муромским. Однако предлагаемая для этого площадка на Воробьевых горах поддержки у экспертов не нашла, сообщил председатель комиссии Игорь Воскресенский.
"Такой памятник в Москве должен быть. Но что касается места, то большинство членов комиссии высказались за то, чтобы подобрать другое, а не то, которое предложили заявители", - сказал Воскресенский.
В заявке, поступившей в комиссию, в качестве места для памятника значилось пересечение Университетской площади и улицы Косыгина. Вблизи расположена смотровая площадка Воробьевых гор. По мнению членов комиссии, установка памятника на площадке сделает ее некомфортной для горожан.
Муромский князь Петр со своей супругой Февронией жили в XIII веке. Прославленные Русской православной церковью в лике святых они почитаются как покровители семьи и брака. Святые стали примером супружеской верности, взаимной любви и семейного счастья еще при жизни. По легенде они умерли в один день, 8 июля по новому стилю 1228 года. Их тела, положенные в разных местах, чудесным образом оказались рядом, гласит предание.
Мощи святых хранятся в храме Свято-Троицкого монастыря в Муроме. В честь супружеской пары 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности.