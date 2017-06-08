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Эксперты не одобрили установку памятника Петру и Февронии на Воробьевых горах в Москве

Общество
8 июня, 17:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

Место установки памятника обсуждается комиссией по монументальному искусству при Мосгордуме

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме согласилась с идеей установить в Москве памятник Петру и Февронии Муромским. Однако предлагаемая для этого площадка на Воробьевых горах поддержки у экспертов не нашла, сообщил председатель комиссии Игорь Воскресенский.

"Такой памятник в Москве должен быть. Но что касается места, то большинство членов комиссии высказались за то, чтобы подобрать другое, а не то, которое предложили заявители", - сказал Воскресенский.

В заявке, поступившей в комиссию, в качестве места для памятника значилось пересечение Университетской площади и улицы Косыгина. Вблизи расположена смотровая площадка Воробьевых гор. По мнению членов комиссии, установка памятника на площадке сделает ее некомфортной для горожан.

Муромский князь Петр со своей супругой Февронией жили в XIII веке. Прославленные Русской православной церковью в лике святых они почитаются как покровители семьи и брака. Святые стали примером супружеской верности, взаимной любви и семейного счастья еще при жизни. По легенде они умерли в один день, 8 июля по новому стилю 1228 года. Их тела, положенные в разных местах, чудесным образом оказались рядом, гласит предание.

Мощи святых хранятся в храме Свято-Троицкого монастыря в Муроме. В честь супружеской пары 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности.

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