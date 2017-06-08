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Во Франции проводник принял за террориста актера, репетировавшего пьесу в туалете поезда

Общество
8 июня, 18:36 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Арина Лебедева

Как признался позже сам актер, он репетировал роль перед прослушиванием и решил сделать это в туалете, чтобы не смущать соседей по вагону

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ПАРИЖ, 8 июня. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Проводник высокоскоростного поезда во Франции принял за террориста парижского актера, репетировавшего пьесу на английском языке. Как сообщает радиостанция France Bleu, железнодорожный работник испугался, услышав громкую речь из туалета, где актер репетировал роль.

Инцидент произошел в среду днем в поезде, следовавшем из Марселя в Париж. Проводник одного из вагонов услышал, как некто в туалетной кабинке громко разговаривает на английском и, как ему показалось, голландском языке, произнося слова "пистолет" и "оружие". Проводник поспешил сообщить об этом в полицию.

На ближайшую станцию была немедленно отправлена группа захвата, которая зашла в вагон, едва поезд прибыл к платформе. Когда актер закончил репетицию и вышел из туалета, он был задержан вооруженными жандармами.

На допросе он рассказал, что репетировал роль перед прослушиванием и решил сделать это в туалете, чтобы не смущать соседей по вагону. В результате правоохранители отпустили его на свободу.

Этот инцидент произошел на фоне недавнего происшествия перед собором Парижской Богоматери, где студент из Алжира напал на полицейский патруль. Один из полицейских открыл по нему огонь из табельного оружия, но нападавший успел нанести легкие повреждения в области головы и шеи его напарнику.

На фоне повышенной террористической угрозы президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о создании в стране национального координационного центра по разведке и борьбе с терроризмом. Новая структура призвана "повысить оперативность и открытость обмена данными между службами, ответственными за борьбу с террористической угрозой", заявили в Елисейском дворце. Кроме того, в стране по-прежнему действует режим чрезвычайного положения, который 21 июня собираются продлить до ноября этого года.

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Теракт у собора Парижской Богоматери
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