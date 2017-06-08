Скворцова: россияне стали значительно меньше пить и курить

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Уровень употребления алкоголя и табака в России существенно сократился. Об этом заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на Европейском совещании Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по неинфекционным заболеваниям.
"Системная работа в этом направлении позволила нам за период с 2012 по 2016 год, по предварительным данным, снизить общее потребление в литрах в этиловом эквиваленте на душу населения алкоголя на 13,5%, а число лиц, систематически занимающихся физкультурой и спортом, увеличить на 18%", - сказала Скворцова.
По ее словам, согласно глобальному исследованию, распространенность употребления табака в РФ снизилась в России с 39,4% в 2009 году до 30,9% в 2016 году. "Благодаря принятым мерам снизилось и пассивное курение - с 35% до 21,9%", - добавила она. Скворцова отметила, что эти результаты показывают правильность принятой в России политики в отношении употребления табака и алкоголя.
"С 2014 по 2015 год распространенность курения табака среди несовершеннолетних снизилась более чем в три раза", - подчеркнула министр.