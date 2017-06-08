Кочевой детский сад будет работать в Ненецком округе с августа

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АРХАНГЕЛЬСК, 8 июня. /ТАСС/. Кочевой детский сад начнет свою работу в Канинской тундре Ненецкого автономного округа с 1 августа. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
"Мероприятие запланировано в рамках приоритетного регионального проекта "Кочевое образование". Планируется, что кочевой детский сад будет работать в Канинской тундре в двух бригадах СХПК (сельскохозяйственного производственного кооператива) "Ненецкая община "Канин", для дошкольников 4-6 лет", - говорится в сообщении.
Проект нацелен на создание доступных условий для получения дошкольного образования без отрыва детей от кочующих родителей. Кроме того, организация образовательного процесса в выездном формате позволяет формировать у детей знания, умения, навыки общения на родных (ненецком, коми) языках в условиях семьи.
Финансирование проекта по организации кочевого образования в тундре в 2017 году запланировано в рамках соглашения с нефтяной компанией ООО "ВОСТОК НАО".