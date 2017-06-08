Разделяй и перерабатывай: приживется ли в России практика селективного сбора мусора

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Контейнеры для селективного сбора отходов стоят в большинстве крупных городов России, однако жители скептически относятся к сортировке мусора и система работает неэффективно из-за низкой мотивации населения.

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Андрей Чибис сообщил о разработке законопроекта, предусматривающего льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) для граждан, сортирующих отходы, и выразил надежду, что проект закона будет принят в осеннюю сессию Госдумы. В поддержку инициативы уже высказался спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Он отметил, что важна не только сортировка мусора гражданами, но и переработка отходов. Готовы ли регионы к внедрению практики селективного сбора отходов и создана ли для этого необходимая инфраструктура - в материале ТАСС.

Эко-такси и цветные контейнеры

Наиболее масштабный проект в России по селективному сбору отходов внедряется в Саратовской области. Как рассказали ТАСС в министерстве природных ресурсов и экологии региона, в области создана система экологически безопасной переработки и захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО) в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП). Уже построены межмуниципальный полигон ТКО, два мусороперерабатывающих комплекса в Энгельсе и Балаково, 16 мусороперегрузочных станций, цех биокомпостирования.

В Санкт-Петербурге действует система сбора бытовых опасных отходов. Каждый житель Санкт-Петербурга может бесплатно воспользоваться этой услугой, сдав отходы в экомобиль, стационарный пункт, экотерминал или экобокс. Принятые отходы отправляются на переработку.

С 2013 года раздельный сбор отходов практикуется во Владивостоке. В городе установлены специализированные контейнеры и модули для сбора разных видов отходов.

Как рассказала ТАСС руководитель регионального отделения общественной организации "Мусора.Больше.Нет" Анна Головина, в Ярославле также установлены цветные контейнеры для раздельного сбора отходов. "Они установлены частными компаниями на свои средства. Власти города и области оказывают информационную поддержку и помогают в согласовании мест установки", - пояснила она.

По словам председателя Челябинской региональной общественной организации "Сделаем" Дмитрия Закарлюкина (один из инициаторов раздельного сбора отходов в регионе - прим. ТАСС), раздельный сбор отходов на Южном Урале практикуется уже более пяти лет в трех городах: Кыштыме, Копейске и Челябинске. "В Челябинске пока на переработку уходит порядка 3% от общего объема отходов, это 20-30 тыс. тонн в год, а мощности перерабатывающих заводов позволяют перерабатывать 60-80% от общего объема", - сказал собеседник агентства.

Население к раздельному сбору отходов психологически готово, утверждает Закарлюкин. "Люди понимают, что это разумная, эффективная модель. Для тех территорий в Челябинске, которые не оборудованы специальными баками, мы запустили специальное экотакси, которое можно вызвать, оно приедет и заберет отсортированный мусор", - сказал он.

Полигоны не заинтересованы в раздельном сборе

"Омская область давно уже готова к раздельному сбору мусора, - считает активист проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Генеральная уборка" Евгений Герасименко. - Однако эта практика мало распространена из- за того, что и региональные и муниципальные власти относятся к этому вопросу крайне скептически и не воспринимают всерьез".

Герасименко сообщил, что в Омске частной компанией в двух округах установлено около 100 контейнеров для сбора пластика. В городе есть тенденция к увеличению числа людей, которые разделяют мусор. Герасименко подчеркнул, что систему раздельного сбора мусора могут ввести ТСЖ и многоквартирные домовладения, и за счет продажи полезной фракции получать хорошие деньги.

По мнению общественника, полигоны не заинтересованы в раздельном сборе мусора. "Сейчас там все вываливается кучей, маргиналы выбирают полезную фракцию, которую сами же полигоны "в черную", без всяких налогов продают, - сказал Герасименко. - Им не нужны мусоросортировочные линии. Для этого надо вкладывать деньги, платить зарплату - это не так выгодно".

"Если нет переработки, то какой смысл собирать"

По словам координатора группы общественного мониторинга по проблемам экологии Алтайского краевого отделения ОНФ Алексея Грибкова, инициатива о введении льгот по оплате ЖКУ для граждан, которые сортируют мусор, интересна, но, при этом необходима инфраструктура - заводы по переработке, которых в регионе недостаточно.

"Сортировка - это, конечно, правильно, но отсортированный мусор должен поступать в переработку, необходима доставка. Если этого нет, то какой смысл собирать? Кроме того, нужно параллельно вести работу, чтобы жители приучались раздельно собирать, как это делают в Европе. Если нет конечного этапа - вторичного использования, то это бессмысленно", - пояснил Грибков.

Одной из проблем Грибков назвал недостаточное количество предприятий по переработке. К примеру, по данным Института водных и экологических проблем, в Алтайском крае по итогам только 2015 года общий объем мусора составил 4 млн 709 тыс. тонн, из которых использовано 27,5%, обезврежено - 0,54%, направлено на захоронение - около 46%. В регионе переработкой мусора занимаются порядка 60 организаций, а сбором - около 50 компаний, чего недостаточно.

Для Крыма ситуация с утилизацией мусора имеет первостепенное значение. По данным Министерства ЖКХ, на полуострове зафиксировано 2,5 тыс. свалок общей площадью 700 тыс. кв. м. Проблема усугубляется тем, что до сих пор в регионе нет ни мусороперерабатывающих, ни мусоросортировочных заводов.

Только к 2019 году, по информации министра ЖКХ Сергея Карпова, здесь планируют построить семь автоматизированных мусороперерабатывающих комплексов и пять полигонов ТКО.

Стимулировать не только граждан, но и бизнес

Как сообщил ТАСС гендиректор новосибирской компании "Тайгер-Сибирь" (занимается сбором и переработкой отходов, в частности, установкой специальных контейнеров) Кирилл Ритерман, сибиряки готовы заниматься сортировкой мусора - вопрос только в инфраструктуре. "У нас много заявок, но контейнеров на всех не хватает, спрос растет, народ проснулся. Мы бы с удовольствием, но пока многое делаем за свой счет и часто работаем в минус. У нас 500 контейнеров, и пока нет новых, анализируем, где собирают больше, а где меньше, и переставляем их", - объяснил представитель компании Анатолий Селянинов.

Как рассказал ТАСС управляющий директор новокузнецкой компании "Эколэнд" (специализируется на сборе и переработке мусора) Евгений Комаров, введение льгот за раздельный сбор мусора "с точки зрения социальной, населения - здорово, с точки зрения бизнеса - не работает". По его словам, пока в РФ нет знаний, опыта и большой практики по раздельному сбору мусора, нет точных расчетов по объему его образования.

"Мы должны отработать, понять, сколько образовывается отходов за год, издать все регламентирующие документы, касающиеся этого раздельного сбора - какие контейнеры, где они должны стоять, кто это собирает и прочее. После этого установить новые нормы накопления на человека", - добавил он.

По мнению губернатора Орловской области Вадима Потомского, проще всего в ситуации с раздельным сбором мусор убедить население. Сложнее - создать инфраструктуру для транспортировки мусора.

"Но и это вопрос решаемый, гораздо серьезнее - развитие рынка вторичной переработки сырья. И наиболее оптимальным вариантом для его создания является утилизационный сбор, когда все производители своих товаров платят определенные средства за их последующую утилизацию. В таком случае у нас бы появились деньги на природоохранные мероприятия. В том числе из этих средств можно было поддерживать те организации, которые готовы были бы заняться вторичной переработкой отходов", - сказал Потомский.

По мнению руководителя экологического центра Тверского государственного университета Александра Сорокина, если утверждать льготы по раздельному сбору мусора на федеральном уровне, то в законодательство также нужно внести "преференции для бизнеса, который будет заниматься его переработкой". "Выгода должна быть ощутима не только для граждан, но и для бизнеса, который будет делать из мусора, ну, например, кроссовки", - сказал собеседник агентства.

Льготы в регионах

Как сообщил ТАСС директор департамента природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области Алексей Мигачев, увеличивать объемы сортировки мусора за счет введения льгот в регионе еще не готовы.

"Пока это не реально, так как для сбора вторсырья требуются проработанные техпроцессы, требующие больших издержек. На данный момент цены на сырье не достигли такого уровня, чтобы мы могли снижать тарифы. Многие мусоровозящие компании экономят за счет снижения объема обычного мусора, а вторичку вывозят бесплатно", - пояснил Мигачев.

Он отметил, что приоритетным для Владимирской области является вопрос строительства и эксплуатации мусоросортировочных станций и заводов по переработке мусора. Строительство таких объектов позволит минимизировать воздействие на окружающую среду при захоронении отходов.

В Брянске давно ждут принятия поправок в законодательство на федеральном уровне, чтобы делать скидку на вывоз для жителей тех районов, где мусор выбрасывается уже разделенный по видам. Об этом ТАСС рассказал начальник департамента природных ресурсов Брянской области Андрей Тимошин.

Координатор экологического движения "Раздельный сбор" в Великом Новгороде Любовь Малышева уверена, что мотивировать граждан к раздельному сбору можно только рублем, поскольку сознательных активистов пока очень мало. "Принести пользу могут существенные льготы для граждан за услуги по вывозу мусора, но так, чтобы в деньгах это было заметно. Или привлекать к сбору отходов торговые точки, которые взамен сданной в магазин тары давали скидку на продукты", - считает Малышева.

Кого хвалят экологи?

В 2017 году "Гринпис России" опубликовал данные рейтинга доступности инфраструктуры для раздельного сбора бытовых отходов, согласно которому, лидерами в этом направлении стали Саранск, Мытищи и Оренбург, Москва оказалась на 40-м месте. В конце мая представители "Гринпис России" посетили Оренбург, чтобы ознакомиться с городской концепцией транспортировки, переработки и утилизации бытовых отходов.

По словам руководителя токсического отдела "Гринпис России" Алексея Киселева, Оренбург - один из лучших городов по количеству коммунальных площадок раздельного сбора мусора. Уровень доступности к системе раздельного сбора отходов в городе составляет около 60%.

"В городе на каждом шагу установлены "автопоилки", где можно пластиковые бутылки перезарядить несколько раз, работают постоянно. Такого нет в России нигде в подобном масштабе. Это экономия и экология", - считает Киселев.

По словам первого заместителя главы Оренбурга Сергея Николаева, город активно работает над решением экологических вопросов. "В свое время была разработана и принята концепция раздельного сбора мусора, запущен мусоросортировочный завод, налажена система первичной сортировки. И, главное, жители одобряют первичную сортировку", - отметил Николаев.