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Собянин: в программу реновации не войдут 200 домов Москвы из числа голосовавших

Общество
8 июня, 21:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

Мэр столицы также отметил, что ни один объект культурного наследия не попал в программу реновации

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Сергей Собянин

Сергей Собянин

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Двести московских домов из 4,5 тыс. участвовавших в голосовании не войдут в программу реновации, еще 200 находятся в пограничном состоянии, сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин.

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"В голосовании участвуют 4,5 тыс. домов. Из них 200 домов точно не войдут в программу, еще 200 домов находятся в пограничном состоянии. Они также вряд будут принимать участие в реновации", - приводит его слова агентство РИАМО.

При этом, по словам Собянина, достаточно много домов, которые не вошли в список, но провели собрание и проголосовали за вхождение в программу. "Их количество примерно такое же, я думаю, потенциал около тех же 400 домов. По крайней мере сегодня уже получили 270 протоколов собраний, жители которых хотят войти в программу реновации. Таким образом, на выходе скорее всего получится около 4,5 тыс. домов", - уточнил он, отметив, что реновация займет минимум 15 лет.

Мэр столицы также подчеркнул, что около 3,5 тыс. домов в Москве будут признаны аварийными через десять лет. "В ближайшие пять лет можно будет признавать аварийными около 1,5 тыс. домов. Еще через пять лет еще около 2 тыс. домов", - пояснил он, добавив, что "спрогнозировать точную цифру сложно, но количество аварийных домов будет нарастать в арифметической прогрессии".

По словам мэра, ни один объект культурного наследия не попал в программу реновации. Однако в Москве есть ряд домов, построенных в 1950-е годы, которые считаются памятниками модернизму, но являются аварийными.

"Люди там живут в катастрофических условиях. Если жильцы такого дома хотят, чтобы их дом включили в программу реновации, то нужно провести собрание и подать заявку. Если таким образом хотя бы один дом включается в программу, то его жители переселяются, а сам дом сохраняется и реставрируется", - добавил Собянин.

О голосовании

Решать, включать ли дом в программу реновации или нет, имеют право собственники жилья, включая собственников долей, и наниматели квартир по договорам социального найма. Ранее мэрия передала свои права по голосованию, а также участию в собраниях собственников жилья, нанимателям неприватизированных квартир. Они могут высказать мнение тремя разными способами: на портале "Активный гражданин", в центрах госуслуг "Мои документы" или на общедомовом собрании собственников жилья. Решение последнего является приоритетным.

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Проголосовать в "Активном гражданине" (на сайте проекта или в бесплатном мобильном приложении) будет удобно тем, кто по каким-либо причинам не может или не хочет использовать две другие площадки. Участникам предложена, по мнению властей, максимально надежная схема верификации их голосов. Во время голосования москвичи вводят свои фамилию, имя, отчество, паспортные данные, а также уникальный номер СНИЛС, номер лицевого счета квартиры и свидетельства о регистрации о собственности. Проверка данных занимает четыре дня.

По окончании голосования его результаты публикуются в интернете. У каждого участника свой электронный код, с помощью которого можно проверить, правильно ли был учтен его голос. Участники могут менять свое мнение и голосовать несколько раз до 15 июня. В этом случае будет учтен результат более позднего голосования.

На подведение итогов может уйти порядка одной-двух недель. В результате будет сформирован предварительный список домов под снос, он может быть утвержден только после принятия федерального закона о реновации жилищного фонда столицы. Затем будет сформирована сама программа реновации. По словам мэра Сергея Собянина, строительство новых домов может начаться в течение года после ее утверждения. 

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