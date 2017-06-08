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Глава МЧС призвал глав территориальных отделений ведомства активнее работать с населением

Общество
8 июня, 21:27 UTC+3 НОГИНСК область/ 8, июня. /ТАСС

Также Владимир Пучков призвал повысить эффективность работы оперативных смен в условиях возникновения новых угроз и рисков

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НОГИНСК /Московская область/, 8 июня. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков призвал руководителей территориальных органов министерства вести непрерывную работу с населением и повысить уровень социальной защищенности сотрудников МЧС. Об этом он сообщил на семинаре с руководителями региональных органов МЧС России, проведенном по итогам международного салона "Комплексная безопасность".

"Хочу обратить ваше особое внимание на то, что руководство лично должно вести работу с населением, особенно с гражданами, проживающими в зонах ЧС", - сказал Пучков. Министр также отметил, что руководству на местах необходимо принять все возможные меры для обеспечения социальной защищенности сотрудников министерства. Глава МЧС России обратил внимание на то, что прием на работу выпускников ведомственных вузов 2017 года должен быть в приоритете. "Мы приняли решение, что приоритет на прием на должности пожарных должен отдаваться тем, кто окончил профильные учебные заведения в 2017 году", - сказал он.

Также Пучков призвал повысить эффективность работы оперативных смен в условиях возникновения новых угроз и рисков. "Мы планируем осуществить дополнительные мероприятия по повышению готовности диспетчерского состава телефона 101 - 01. Именно они принимают вызовы и обращения граждан и организуют реагирование пожарно-спасательных и других подразделений, а также взаимодействие всех служб в зоне бедствия", - сказал министр.

Он отметил, что в 2017 году МЧС выделит дополнительные средства на ремонт 1,6 тыс. пожарно-спасательных частей. Еще более 400 подразделений будут реконструированы. Пучков обратил особое внимание на необходимость качественного ремонта служебного жилого фонда для сотрудников пожарной охраны и спасательных формирований.

"В подразделения будет дополнительно поставляться новая техника, экипировка, оснащение. Все, что сегодня приходит с заводов, уже завтра должно быть направлено на боевую работу: тушение пожаров, ликвидацию ЧС, реагирование на ДТП, оказание помощи пострадавшим", - подчеркнул он.

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