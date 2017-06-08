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Американский актер Джесси Вентура будет вести новую передачу на RT America

Общество
8 июня, 21:35 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

Передача называется The World According to Jesse ("Мир, согласно Джесси")

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НЬЮ-ЙОРК, 8 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Американский рестлер, актер, бывший губернатор  штата Миннесота Джесси Вентура заявил, что на телеканале RT America будет вести передачу The World According to Jesse  ("Мир, согласно Джесси"). Об этом сообщило информационное агентство Associated Press.

По его сведениям, в контракте прописана договоренность снять 32 выпуска этой передачи. Первый из них выйдет в эфир в ближайшие недели. Как информировало агентство, Вентура сказал, что получил гарантии того, что контент его программы не будет подвергаться цензуре.

Вентура также сообщил AP, что в прошлом году он лишился медицинской страховки, которую ему обеспечивала Гильдия киноактеров США. Она мотивировала свое решение тем, что актер якобы недостаточно активно работал по своему профессиональному профилю. Контракт с RT включает медицинское страхование, уточнил он.

В прошлом профессиональный рестлер, ветеран ВМС США Джесси Вентура заявлял о намерении принять участие в президентских выборах в США в 2016 году, но этим планам не суждено было сбыться. RT America передает политическое шоу Watching The Hawks, одним из ведущих которого является сын Вентуры - Тайрел. Экс-губернатор вел 117 выпусков программы Off the Grid, также на данном телеканале.

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