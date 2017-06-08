Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.06:
$ 56.99
€ 64.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Участники Медиафорума стран БРИКС приняли план по развитию сотрудничества между СМИ

Общество
8 июня, 22:03 UTC+3 ПЕКИН Роман Баландин, Андрей Кириллов

Согласно плану, практическое сотрудничество будет включать в себя проведение совместных интервью, публикацию пресс-релизов, а также профессиональные обмены

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕКИН, 8 июня. /Корр. ТАСС Роман Баландин, Андрей Кириллов/. Участники первого Медиафорума стран БРИКС приняли план по продвижению сотрудничества между СМИ этого международного объединения. Об этом говорится в итоговых документах форума.

Согласно совместному плану, СМИ стран - участниц БРИКС намерены развивать практическое сотрудничество, которое будет включать в себя проведение совместных интервью, публикацию пресс-релизов, а также профессиональные обмены. Кроме того, участники форума изъявили готовность взаимодействовать в сфере информационного освещения событий, подготовке и обучении кадров, обмене эфирным временем и публикациями.

"Медиа стран БРИКС должны предпринять попытку создания профессиональной платформы по обмену экономической и финансовой информацией, а также совместно организовать систему обмена информацией в режиме реального времени", - сказано в документе. Руководители ведущих СМИ этого международного объединения взяли на себя обязательство содействовать двустороннему обмену проектной информацией между компаниями и предприятиями государств БРИКС для содействия бизнесу и повышению контроля над экономическими рисками.

В ходе мероприятий форума, генеральный директор агентства Синьхуа предложил создать Медиа фонд БРИКС. Он сообщил, что для реализации плана по активизации сотрудничества между СМИ его агентство готово выделить на нужды этой некоммерческой организации 1 млн долларов.

В форуме приняли участие 27 информационных агентств, телеканалов, газет и других СМИ стран БРИКС. Информационное агентство ТАСС на форуме представлял генеральный директор Сергей Михайлов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Фото
6
Экологи и школьники намерены спасти одну из самых чистых рек Заполярья от песков
14
Кузница кадров для СМИ: с чего начинался и чего добился за 65 лет журфак МГУ
Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская (справа)
16
Депутаты Госдумы обсудили законопроект о реновации с москвичами
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин: политики вроде Маккейна не видят реальных угроз
2
Как Россию обвиняли во вмешательстве в американские выборы
3
Песков: Кремль примет меры в ответ на расширение НАТО к границам РФ
4
США нанесли новый авиаудар по проправительственным силам в Сирии
5
IAAF считает неуместным ношение российскими легкоатлетами формы цветов флага
6
Минздрав начинает программу мотивации детей от трех лет к здоровому образу жизни
7
СМИ: против Кличко возбудили дело о сокрытии в декларации особняков в Германии и США
Темы дня
Загрузка...
Реклама