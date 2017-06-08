Участники Медиафорума стран БРИКС приняли план по развитию сотрудничества между СМИ

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ПЕКИН, 8 июня. /Корр. ТАСС Роман Баландин, Андрей Кириллов/. Участники первого Медиафорума стран БРИКС приняли план по продвижению сотрудничества между СМИ этого международного объединения. Об этом говорится в итоговых документах форума.
Согласно совместному плану, СМИ стран - участниц БРИКС намерены развивать практическое сотрудничество, которое будет включать в себя проведение совместных интервью, публикацию пресс-релизов, а также профессиональные обмены. Кроме того, участники форума изъявили готовность взаимодействовать в сфере информационного освещения событий, подготовке и обучении кадров, обмене эфирным временем и публикациями.
"Медиа стран БРИКС должны предпринять попытку создания профессиональной платформы по обмену экономической и финансовой информацией, а также совместно организовать систему обмена информацией в режиме реального времени", - сказано в документе. Руководители ведущих СМИ этого международного объединения взяли на себя обязательство содействовать двустороннему обмену проектной информацией между компаниями и предприятиями государств БРИКС для содействия бизнесу и повышению контроля над экономическими рисками.
В ходе мероприятий форума, генеральный директор агентства Синьхуа предложил создать Медиа фонд БРИКС. Он сообщил, что для реализации плана по активизации сотрудничества между СМИ его агентство готово выделить на нужды этой некоммерческой организации 1 млн долларов.
В форуме приняли участие 27 информационных агентств, телеканалов, газет и других СМИ стран БРИКС. Информационное агентство ТАСС на форуме представлял генеральный директор Сергей Михайлов.