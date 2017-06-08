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Первый канал приобрел права на показ фильма "Интервью с Путиным"

Общество
8 июня, 22:51 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко

Для американской аудитории фильм "Интервью с Путиным" будет транслироваться на телеканале Showtime с 12 июня

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Владимир Путин

Владимир Путин

© Михаил Метцель/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 8 июня. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Российский Первый канал приобрел у американской компании кабельного телевидения Showtime права на показ в России фильма режиссера Оливера Стоуна The Putin Interviews ("Интервью с Путиным"). Об этом корреспонденту ТАСС сообщила  представитель отдела корпоративных коммуникаций Showtime Кейт Ли.

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"Могу подтвердить, что Первый канал приобрел фильм Оливера Стоуна The Putin Interviews для трансляции в России", - сообщила она.

В США премьера состоится 12 июня

Для американской аудитории фильм "Интервью с Путиным" будет транслироваться на телеканале Showtime с 12 июня. Как сообщили ранее представители этого телеканала, Оливер Стоун и работающий с ним на протяжении многих лет продюсер Фернандо Суличин в течение двух лет взяли более десятка интервью у президента России, последний раз - в феврале нынешнего года, причем "ни одна из тем не была запретной".

В интервью президент России изложил свою оценку нынешнего состояния российско-американских отношений, затронул вопрос о предполагаемом вмешательстве РФ в предвыборную кампанию в США, дал оценку действиям НАТО в Европе, затронул вопросы, касающиеся Сирии и Украины, остановился на своих отношениях с президентами Бушем, Обамой и Трампом, ответил на вопрос о деле Сноудена. Кроме того, он отвечал на вопросы о внутренней политике, в частности о пути к посту президента России и о сроках пребывания на этом посту.

Кульминация карьеры

"Интервью с Путиным" - это четырехчасовая яркая кульминация моей странной жизни американского кинематографиста", - отметил Стоун в материале, размещенном в Facebook.

Стоун является режиссером таких фильмов, как "Уолл Стрит: Деньги не спят" (Wall Street: Money Never Sleeps, 2010), "Башни-близнецы" (World Trade Center, 2006), "Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе" (JFK, 1991), "Взвод" (Platoon, 1986). Он трижды получал премии Американской академии киноискусств "Оскар", удостаивался также призов Берлинского и Венецианского кинофестивалей.

В 2016 году Стоун выпустил документальный фильм "Украина в огне" о событиях в этой стране, которые произошли в 2014 году. Он выступил в качестве продюсера фильма и взял для него интервью у Путина, а также у бывшего президента Украины Виктора Януковича.

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