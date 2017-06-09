Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект о реновации жилфонда Москвы

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Госдума рассмотрит в пятницу во втором, основном, чтении законопроект о реновации устаревшего жилищного фонда Москвы.

К первоначальному тексту этой резонансной инициативы поступило 144 поправки от правительства РФ и от депутатов всех думских фракций. 90% этих поправок было принято частично или полностью.

Комментируя разработанные правительством поправки, вице-премьер Дмитрий Козак подчеркивал, что они расширят меры защиты прав и интересов граждан. По его словам, они гарантируют безусловный приоритет мнения жителей дома при принятии решения о его включении в программу реновации или исключении из программы.

О поправках ко второму чтению

В редакции законопроекта ко второму чтению уточняются характеристики домов, которые могут войти в программу реновации. Если изначально указывалось, что это дома первого периода индустриального домостроения, то теперь оговаривается, что к ним относятся многоквартирные дома с количеством этажей не более девяти, возведенные по типовым проектам, разработанным в период с 1957 по 1968 годы, с использованием типовых изделий стен и (или) перекрытий.

Расширяются возможности собственников жилья в сносимых домах. Сначала проект закона предполагал предоставление равнозначного жилья, теперь же у собственников квартир будет возможность получить на выбор равнозначное или равноценное жилье, а также денежную компенсацию. Жилье будет предоставляться в пределах того же района, за исключением Зеленоградского, Троицкого и Новомосковского административных округов: там квартиры будут давать в пределах округа, а не района.

Кроме того, желающие смогут за дополнительную плату получить квартиры большей площади или с большим количеством комнат, в том числе это может быть сделано за счет средств материнского капитала. Как только по конкретному дому будет принято решение о сносе по программе реновации, жителей освободят от уплаты взносов на капитальный ремонт. В законопроекте также отмечается, что собственники и наниматели квартир в домах, подлежащих сносу, не могут быть выселены, пока им не передали новое жилье или не заплатили денежную компенсацию.

Регламент голосования по реновации и гарантии ипотечникам

В законопроекте ко второму чтению прописали гарантии для тех, кто приобрел квартиру в подлежащем сносу доме в ипотеку. Ипотечный кредит перейдет на новое помещение, которое предоставят в рамках программы.

При этом в проекте закона есть оговорка о том, что его нормы не распространяются на аварийное жилье. Аварийные дома, включенные в правительственную программу переселения граждан из ветхого и устаревшего жилья, не будут включены в программу реновации жилищного фонда Москвы, их снос и гарантии жителям регулируются уже существующими законами.

В новой редакции законопроекта о реновации появились и правила учета голосов жителей, высказывающихся за или против проекта. Изначально регламент голосования не прописывался, его должно было устанавливать правительство Москвы. Предполагалось, что те, кто не проголосуют, будут считаться высказавшимися за включение дома в программу реновации.

Впоследствии систему учета голосов "молчунов" было решено изменить, что нашло отражение в законопроекте. Согласно документу, голоса собственников или нанимателей жилья, не высказавшихся за включение или невключение дома в программу реновации, будут распределены пропорционально результатам проголосовавших. Для того чтобы дом снесли, потребуются голоса "за" от двух третей жителей дома.

В законопроекте также указано, что жильцы в течение 90 дней (ранее в тексте фигурировал срок в 60 дней) со дня принятия решения о реновации до дня подписания документов о праве собственности или договора о соцнайме на новое жилье либо до выплаты компенсации смогут провести общее собрание собственников помещений об исключении их дома из проекта программы. Для этого им нужно будет собрать более одной трети от общего числа голосов всех собственников помещений в таком доме. Если решение будет принято, то дом исключат из программы.

Отдельно в законопроекте оговариваются права предпринимателей, арендующих помещения в домах, подлежащих сносу. Представители малого и среднего бизнеса смогут заключить договор аренды равнозначного помещения с сохранением всех имеющихся льгот и без проведения торгов.

Поправки по итогам парламентских слушаний

В преддверии рассмотрения резонансного законопроекта во втором чтении в Госдуме прошли широкие парламентские слушания, в которых приняли участие более 300 жителей Москвы, чьи дома попадают в программу реновации. По их итогам были разработаны еще четыре поправки, которые были поддержаны руководителями всех парламентских фракций.

Как сообщил журналистам первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, эти поправки касаются расселения коммунальных квартир, очередности домов при включении в программу, размеров денежной компенсации за старую квартиру и возмещения владельцам нежилых помещений. Они будут внесены "с голоса" при рассмотрении во втором чтении законопроекта о реновации.

Так, владельцы нежилых помещений должны будут получить предварительную компенсацию за помещения, которые у них будут изыматься. Другая поправка касается критериев включения домов в программу реновации в соответствии с уровнем их износа. Также граждане, которые живут в коммуналках, должны будут получить отдельную квартиру. В четвертой поправке речь идет о денежной компенсации жителям, которые предпочтут ее своей старой квартире. Ее размер будет рассчитан в соответствии с рыночной стоимости жилья и будет включать стоимость накопленной суммы на капремонт.