Reuters: апелляционный суд Нью-Йорка отказал шимпанзе в человеческих правах

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Апелляционный суд американского штата Нью-Йорк постановил, что шимпанзе не могут обладать теми же правами, что и человек. Об этом сообщило агентство Reuters.
Суд рассматривал иск правозащитной организации Nonhuman Rights Project. Борцы за права животных пытались добиться освобождения из неволи двух шимпанзе с именами Томми и Кико и их передачи из частных рук в заповедник.
Представители организации утверждали, что шимпанзе, как и человек, обладают базовым правом на свободу и не должны содержаться в клетках. В качестве аргументов защитники животных приводили выдержки из трудов британского ученого, специалиста по человекообразным обезьянам Джейн Гудолл, которая утверждает, что шимпанзе обладают сходными с человеком особенностями поведения и способностями к общению и познаванию.
Однако суд не согласился с этими аргументами. В судебном решении отмечается, что "указанные общие черты не означают, что шимпанзе могут, как люди, иметь правовые обязанности или нести ответственность за свои действия".