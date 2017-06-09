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Скончалась старейший преподаватель журфака МГУ Людмила Татаринова

Общество
9 июня, 1:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

Филолог ушла из жизни на 90-м году жизни

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Филолог Людмила Татаринова, старейший преподаватель факультета журналистики МГУ, скончалась в Москве на 90-м году жизни. Об этом сообщила на своей странице в Facebook коллега Татариновой, Галина Вороненкова.

"Еще одно горе: умерла Л. Е. Татаринова. Царствие небесное и светлая, вечная память", - написала она.

Людмила Татаринова родилась в Минске в 1927 году. Окончила филологический факультет МГУ, с 1954 года преподавала на факультете журналистики университета. Кандидат филологических наук, специалист по древнерусской литературе, Татаринова приняла участие в создании нескольких учебников для студентов вузов. Имела диплом заслуженного преподавателя МГУ, была лауреатом Ломоносовской премии и обладателем медали за заслуги в области образования Минобрнауки РФ.

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