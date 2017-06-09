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"Известия": российские чиновники сдадут экзамен для подтверждение квалификации в РАНХиГС

Общество
9 июня, 4:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

Сертификацию, в частности, должны пройти министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, глава РЭЦ Петр Фрадков и зампред ВЭБа Ирина Макиева

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Чиновники и представители госкорпораций, работающие над приоритетными проектами правительства, прошли специальное обучение и до 1 июля должны сдать экзамен по проектному управлению в Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС). Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на директора Центра проектного менеджмента РАНХиГС Олега Билева.

"В зависимости от проектной роли и наличия действующего международного сертификата в области управления проектами каждый участник должен подтвердить знания в объеме базовой или углубленной программ "Управление проектами в органах власти" РАНХиГС". Слушатель за один час должен ответить на предложенные тестовые задания, успешным прохождением будет считаться, если слушатель ответит на 65% вопросов", - пояснил Билев.

Старшие должностные лица могут сдавать базовый уровень теста, однако руководители приоритетных проектов и рабочих органов должны сдать углубленную программу. Сертификацию по углубленной программе, в частности, должны пройти министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, глава Российского экспортного центра Петр Фрадков и зампред ВЭБа Ирина Макиева, подтвердили изданию представители ведомств.

Экзамен будет проходить в формате теста: пройти его можно как письменно, так и в электронной форме. Провалившие экзамен чиновники отправятся на пересдачу, также будет ставиться вопрос об их дальнейшем участии в приоритетных проектах, пишут "Известия".

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