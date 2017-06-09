Facebook открыла вакансию специалиста по взаимодействию с властями России

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Компания Facebook разместила на своем сайте объявление о поиске специалиста по взаимодействию с российскими властями.

В обязанности данного сотрудника войдет предоставление информации о компании по возможным запросам со стороны российских чиновников и регулирующих органов. Он должен будет разбираться в том, какие законы и нормы принимают в касающихся интернета сферах в РФ.

Специалисту придется "совмещать страсть к интернет-сервисам, таким как Facebook, с глубоким знанием динамики в нормативной сфере России".

Сотрудник будет находиться в офисе Facebook в Варшаве. При этом, как отмечается, встречаться с российскими чиновниками он должен будет лично.

В числе требований к кандидату значится наличие ученой степени в сфере, имеющей отношение к данной работе, свободное владение английским и русским языками. Предпочтение отдается претенденту, имеющему опыт работы в этой отрасли и на госслужбе.

Преимуществом также является умение выступать в роли официального представителя и "убежденность в том, что интернет и Facebook полезны для общества".

Facebook - одна из ведущих социальных сетей в мире. Она была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете.

Ежемесячная аудитория Facebook превышает 1,94 млрд пользователей во всем мире. Цукерберг ранее не раз заявлял, что социальная сеть намерена способствовать увеличению числа пользователей интернета до 5 млрд к 2030 году.

Он сообщил, что доступ ко всемирной паутине для людей, живущих в отдаленных частях планеты, будет обеспечиваться беспилотниками Aquila, а также с помощью прочих разработок компании.