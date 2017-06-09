Facebook открыла вакансию специалиста по взаимодействию с властями России

Лидер британской Лейбористской партии сохранил свое место в парламентеМеждународная панорама 9 июня, 5:36
Дубль Пулишича принес сборной США победу над командой Тринидада и Тобаго в отборе ЧМ-2018Спорт 9 июня, 5:13
Facebook открыла вакансию специалиста по взаимодействию с властями РоссииОбщество 9 июня, 5:09
Тереза Мэй переизбрана в парламентМеждународная панорама 9 июня, 5:08
Стивен Сигал стал гостем приема ко Дню России в БангкокеКультура 9 июня, 4:32
Парламент Японии одобрил законопроект об отречении императора АкихитоМеждународная панорама 9 июня, 4:17
Reuters: Deutsche Bank отказался предоставить данные о причастности РФ к займам ТрампаМеждународная панорама 9 июня, 3:49
Три американки пытаются установить рекорд, переплыв на доске для серфинга с Кубы в СШАСпорт 9 июня, 2:57
КНДР заявила об успешном испытании нового типа ракетМеждународная панорама 9 июня, 2:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Компания Facebook разместила на своем сайте объявление о поиске специалиста по взаимодействию с российскими властями.
В обязанности данного сотрудника войдет предоставление информации о компании по возможным запросам со стороны российских чиновников и регулирующих органов. Он должен будет разбираться в том, какие законы и нормы принимают в касающихся интернета сферах в РФ.
Специалисту придется "совмещать страсть к интернет-сервисам, таким как Facebook, с глубоким знанием динамики в нормативной сфере России".
Сотрудник будет находиться в офисе Facebook в Варшаве. При этом, как отмечается, встречаться с российскими чиновниками он должен будет лично.
В числе требований к кандидату значится наличие ученой степени в сфере, имеющей отношение к данной работе, свободное владение английским и русским языками. Предпочтение отдается претенденту, имеющему опыт работы в этой отрасли и на госслужбе.
Преимуществом также является умение выступать в роли официального представителя и "убежденность в том, что интернет и Facebook полезны для общества".
Facebook - одна из ведущих социальных сетей в мире. Она была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете.
Ежемесячная аудитория Facebook превышает 1,94 млрд пользователей во всем мире. Цукерберг ранее не раз заявлял, что социальная сеть намерена способствовать увеличению числа пользователей интернета до 5 млрд к 2030 году.
Он сообщил, что доступ ко всемирной паутине для людей, живущих в отдаленных частях планеты, будет обеспечиваться беспилотниками Aquila, а также с помощью прочих разработок компании.