Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.06:
$ 56.99
€ 64.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Facebook открыла вакансию специалиста по взаимодействию с властями России

Общество
9 июня, 5:09 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

Сотрудник будет находиться в офисе в Варшаве. При этом встречаться с российскими чиновниками он должен будет лично

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/RITCHIE B. TONGO

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Компания Facebook  разместила на своем сайте объявление о поиске специалиста по взаимодействию с российскими властями.

В обязанности данного сотрудника войдет предоставление информации о компании по возможным запросам со стороны российских чиновников и регулирующих органов. Он должен будет разбираться в том, какие законы и нормы принимают в касающихся интернета сферах в РФ.

Специалисту придется "совмещать страсть к интернет-сервисам, таким как Facebook, с глубоким знанием динамики в нормативной сфере России".

Сотрудник будет находиться в офисе Facebook в Варшаве. При этом, как отмечается, встречаться с российскими чиновниками он должен будет лично.

В числе требований к кандидату значится наличие ученой степени в сфере, имеющей отношение к данной работе, свободное владение английским и русским языками. Предпочтение отдается претенденту, имеющему опыт работы в этой отрасли и на госслужбе.

Преимуществом также является умение выступать в роли официального представителя и "убежденность в том, что интернет и Facebook полезны для общества".

Facebook - одна из ведущих социальных сетей в мире. Она была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете.

Ежемесячная аудитория Facebook превышает 1,94 млрд пользователей во всем мире. Цукерберг ранее не раз заявлял, что социальная сеть намерена способствовать увеличению числа пользователей интернета до 5 млрд к 2030 году.

Он сообщил, что доступ ко всемирной паутине для людей, живущих в отдаленных частях планеты, будет обеспечиваться беспилотниками Aquila, а также с помощью прочих разработок компании.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Фото
6
Экологи и школьники намерены спасти одну из самых чистых рек Заполярья от песков
14
Кузница кадров для СМИ: с чего начинался и чего добился за 65 лет журфак МГУ
Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская (справа)
16
Депутаты Госдумы обсудили законопроект о реновации с москвичами
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Внучка Хрущева погибла под колесами электрички в Москве
2
Лидер UKIP: Тереза Мэй поставила Brexit под угрозу
3
Израильский министр призвал РФ перенести посольство в Иерусалим
4
Число отравившихся шаурмой в Ростовской области увеличилось до 50
5
Как Россию обвиняли во вмешательстве в американские выборы
6
Путин: политики вроде Маккейна не видят реальных угроз
7
США нанесли новый авиаудар по проправительственным силам в Сирии
Темы дня
Загрузка...
Реклама