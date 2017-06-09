В администрации президента вновь не поддержали законопроект о дорожном движении

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Норма о возможности введения платного въезда исключена из редакции законопроекта "Об организации дорожного движения..." ко второму чтению. В новом, втором, отзыве Государственно-правового управления (ГПУ) администрации президента РФ на эту правительственную инициативу (копия имеется в распоряжении ТАСС) замечаний на эту тему нет. Тем не менее, в администрации президента вновь не поддержали законопроект.

В своем новом заключении ГПУ представило ряд замечаний, которые касаются прежде всего распределения полномочий по организации дорожного движения между региональными и муниципальными властями. В частности, в отзыве говорится, что содержащееся в одной из статей законопроекта "указание на делегирование органом исполнительной власти субъектом РФ органу местного самоуправления полномочий в области организации дорожного движения является неправомерным".

Другие замечания касаются в основном законотворческой техники. Как отмечается в заключении, ряд положений законопроекта неудачно сформулированы для понимания и правоприменения. Так, ГПУ считает необходимым привести в соответствие с уже определенным в законодательстве РФ термин "парковка", подразумевающий организованные стоянки транспортных средств как на платной основе, так и без взимания платы.

Не устроило ГПУ и использование термина "дворовая территория", которое там сочли некорректным, так как его определение вообще отсутствует в российском законодательстве. В ГПУ также назвали нецелесообразным введение понятия "городская агломерация", которое присутствует в законопроекте.

Возражения вызвали в Кремле и положения, предусматривающие, что "взимание платы за пользование платной парковкой в отношении транспортных средств различных силовых подразделений не допускается только в случае, если они используются при осуществлении неотложных действий по защите жизни и здоровья граждан". "В этом случае остается нерешенным вопрос об использовании данными ТС парковок на платной основе либо без взимания платы в случаях, прямо не связанных с указанными в законопроекте, но по служебной необходимости", - отметили в ГПУ.

"Законопроект требует доработки в целях устранения всех отмеченных недостатков и в представленной редакции не может быть рекомендован Госдуме для принятия во втором чтении", - подчеркивается в отзыве.

Платного въезда не будет

Законопроект "Об организации дорожного движения..." вскоре после внесения в Госдуму стали неофициально называть "законопроектом о платном въезде", поскольку в нем содержалась статья, согласно которой региональные и муниципальные власти могли вводить временные ограничения движения автомобилей по дорогам путем взимания платы.

ГПУ в своем первом отзыве на инициативу указало на коррупциогенный потенциал документа. После этого текст был существенно доработан и в новом отзыве экспертов администрации президента об этом речи уже не идет.

Председатель профильного комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев подтвердил ТАСС, что статья, которая позволяла вводить временное ограничение движения посредством взимания платы, исключена. "Ко второму чтению законопроект подготовлен, этой статьи нет, на него (законопроект) из ГПУ поступили замечания другого характера", - сказал депутат. "Платного въезда не будет", - подчеркнул он.

Резонансная инициатива

После внесения в Госдуму данный законопроект вызвал широкий резонанс в СМИ. Некоторые депутаты предположили, что его принятие фактически откроет путь к введению платного въезда в центр городов и пообещали добиваться исключения соответствующих норм. При этом московские власти, например, неоднократно подчеркивали, что не планируют вводить в городе дальнейшие ограничительные меры для автомобилистов. Как заявлял мэр Москвы Сергей Собянин, ни платного въезда в столицу, ни платной парковки во дворах не будет.

Ожидается, что законопроект "Об организации дорожного движения..." будет окончательно принят до конца текущей весенней сессии нижней палаты парламента РФ.