Бесплатная помощница или поддержка рублем: что думают регионы о введении института госнянь

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Региональные власти, общественные организации и многодетные семьи неоднозначно отреагировали на инициативу уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой о введении института бесплатных сертифицированных государственных нянь.

Ранее детский омбудсмен предложила учредить институт госнянь для детей до трех лет. Свое решение она мотивировала тем, что сейчас в России более 5 млн матерей воспитывают детей в одиночку. Именно госняни, считает Кузнецова, помогут таким мамам облегчить уход за детьми, а женщинам после 30 лет это позволит задуматься о рождении еще одного ребенка. Предполагается, что "помощницами" станут сотрудники учреждений соцзащиты, а их услуги будут бесплатными.

Ряд экспертов, опрошенных ТАСС, считают, что такие специалисты помогут матерям-одиночкам, особенно с детьми-инвалидами, выйти на работу и решить материальные проблемы. Жители некоторых регионов отнеслись к идее омбудсмена скептически и назвали ее утопичной, они рекомендуют не создавать институт госнянь, а вместо этого поддерживать семьи рублем. В свою очередь, Роструд видит в этом перспективу легализации труда этой категории самозанятых граждан.

Регионам нужна госпрограмма

Острая необходимость в госнянях есть в Туве, которая занимает в России первое место по уровню рождаемости, и где поживает более 31 тыс. многодетных семей.

Это решило бы проблемы очень многих родителей… Институт госнянь легко распространить не только на крупные населенные пункты, но и на глубинку, где высокая безработица, и люди с удовольствием будут проходить сертификацию уполномоченный по правам человека и ребенка Республики Тыва Ольга Россова

По мнению Светланы Адаменко, детского омбудсмена в Ставропольском крае, госняни помогут молодым мамам решить материальные проблемы. "Очень много мам желают выйти на работу для решения материальных проблем, когда ребенку исполнится один год. А ясельного места нет, особенно в сельской местности. Дети до трех лет обеспечены местами в дошкольных учреждениях лишь на 20%", - сказала она.

Уполномоченный по правам ребенка в Волгоградской области Нина Болдырева проект также поддерживает, но подчеркивает, что его важно принять именно на федеральном уровне. "Например, как госпрограмму. Если это будет отдано на откуп регионам, проект вряд ли может быть реализован", - сообщила она, добавив, что подобная инициатива в их регионе "не прижилась, потому что не подошла к существующим нормативным актам".

Внимание к особым детям

В ряде регионов подчеркивают, что госняня в первую очередь нужна семьям, где у ребенка или родителя есть инвалидность. "Государство должно обеспечить в первую очередь местами в детский сад, тогда, возможно, в социальных нянях и не будет нужды. А вот для такой категории семей, где есть дети-инвалиды, необходима дополнительная социальная поддержка", - сказала министр труда и социальной защиты Крыма Елена Романовская, отметив, что отбор на такую работу должен быть жестким.

На кадровую проблему обратила внимание Марина Гудошникова, руководитель Центра защиты материнства и детства св. Петра и Февронии из Красноярска.

Основная проблема в том, где взять профессионально подготовленных людей. Это целый комплекс вопросов: их подготовка, доверие (со стороны матерей - прим. ТАСС), контроль, качественная служба руководитель красноярского Центра защиты материнства и детства св. Петра и Февронии Марина Гудошникова

Гудошникова добавила, что необходимый опыт есть у пенсионерок, именно их в регионе планируют привлечь для помощи матерям-одиночкам.

"Бабушка на час"

Так, в Бурятии уже пять лет работает проект "Бабушка на час", поддержку ему оказывает Министерство социальной защиты населения республики. "Как правило, за такой помощью обращаются семьи, в которых есть дети с инвалидностью. Но проект предусматривает помощь любым семьям, в том числе многодетным", - пояснила и. о. начальника информационно- аналитического отдела министерства Мария Ивайловская. Таких "активных бабушек", готовых помочь и имеющих медицинское или педагогическое образование, в регионе сейчас более 30.

Социальные няни есть и в других субъектах РФ, их услуги либо бесплатны, либо дешевле, чем в частных кадровых агентствах. Например, такие специалисты в марте появились в Башкирии. Однако, по словам начальника управления развития социальной инфраструктуры и интеграции инвалидов Дмитрия Дубровина, пока они "не так востребованы, как хотелось", причина - низкая информированность граждан.

Критика проекта

В Пензе проект соцнянь был запущен с подачи Анны Кузнецовой, когда она руководила Фондом поддержки материнства и детства "Покров", но там эта инициатива не прижилась. Руководитель пензенского Фонда местного сообщества "Гражданский союз" Олег Шарипков объяснил, что рынок нянь является высокодоходным бизнесом, а там, где люди сами готовы платить за услуги, социальные услуги не работают.

"Вот уже несколько лет наш фонд раздает мини-гранты на различные социальные проекты, но ни одной подобной заявки не было. Это значит, что социальной проблемы - обеспечить малоимущих или одиноких матерей услугами няни нет, скорее всего, рынок сам отрегулировал эту ситуацию", - сказал он.

Введение института госнянь может стимулировать социальное иждивенчество, такое мнение выразила депутат Заксобрания Севастополя, председатель комитета по социально-гуманитарным вопросам Татьяна Щербакова. "Я понимаю, что говорю очень непопулярную вещь, но социальное иждивенчество - это проблема. Я очень сомневаюсь, что мамы детей, которыми будут заниматься госняни, пойдут работать. Хотя, к примеру, что мешает малообеспеченной маме открыть семейный детский сад?", - поделилась она.

Утопичной назвала идею Кузнецовой жительница Новосибирска Екатерина Аронова, которая одна воспитывает тройняшек с ДЦП. "До сих пор в России стоит проблема обеспечения детей яслями, а индивидуальный уход - еще более утопичная идея. Может быть, она и прекрасна, но, мне кажется, не очень эффективна", - считает собеседница агентства. По ее мнению, семьи сами должны выбирать себе нянь, по своим индивидуальным требованиям, а не по "госстандарту", поэтому гораздо важнее финансовая поддержка.

А в Мурманской области, по данным замминистра образования и науки региона Ирины Ковшира, госняни вообще не нужны, так как все дети до трех лет в регионе обеспечены дошкольным образованием.

Позиция Роструда

Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец сообщил ТАСС, что идея омбудсмена "родилась не спонтанно, она вытекает из более глобального предложения определить статус самозанятых, к которым сейчас няни относятся".

"Если это покажет свой эффект, я думаю, что может быть выделен институт так называемых государственных нянь, здесь речь пойдет уже о некой форме сертификации или аттестации, аккредитации… Будет жесткая система выстроена, повторяю, что перспективу я вижу… Я думаю, что если нам удастся сформировать эту категорию самозанятых и удастся их легализовать, предложив им выгодные условия, в том числе и в части отчисления страховых взносов и формирования будущих пенсионных прав, то дальше будет достаточно просто формировать более высокие требования и этот институт", - подчеркнул эксперт.