Путин: телеканал "ТВ Центр" вошел в число лидеров российского телевещания

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив телекомпании "ТВ Центр" с 20-летием создания телеканала. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.
"Начав работу в эфире 9 июня 1997 года, за прошедшее время компания укрепила свои позиции и вошла в число признанных лидеров отечественного телевещания. Сегодня миллионы людей не только в России, но и во многих зарубежных странах с неизменным интересом смотрят ваши передачи: от информационно-аналитических до детских и развлекательных", - говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что особым вниманием зрителей пользуются программы, рассказывающие о событиях в столице. Он также выразил уверенность, что популярность и востребованность телеканала является результатом слаженного, компетентного труда его сотрудников - "профессионалов самого высокого уровня, досконально знающих и любящих свое дело".
Президент пожелал коллективу новых свершений и всего наилучшего.