Штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за ожидаемого шквала

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июня. /ТАСС/. Главное управление МЧС РФ по Республике Крым в пятницу объявило штормовое предупреждение из-за ожидаемых на полуострове ливней с градом и усиления ветра до 25 метров в секунду, сообщила пресс-служба ведомства.

"Днем 9 июня, в течение суток 10 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/сек", - говорится в тексте предупреждения.

Непогода может привести к авариям на объектах энергетики и подтоплениям.

Спасатели обращают внимание жителей и гостей Крыма на необходимость соблюдения мер безопасности.