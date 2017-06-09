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Штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за ожидаемого шквала

Общество
9 июня, 9:58 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 9, июня. /ТАСС

В МЧС сообщили, что ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквал до 25 м/сек

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июня. /ТАСС/. Главное управление МЧС РФ по Республике Крым в пятницу объявило штормовое предупреждение из-за ожидаемых на полуострове ливней с градом и усиления ветра до 25 метров в секунду, сообщила пресс-служба ведомства.

"Днем 9 июня, в течение суток 10 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/сек", - говорится в тексте предупреждения.

Непогода может привести к авариям на объектах энергетики и подтоплениям.

Спасатели обращают внимание жителей и гостей Крыма на необходимость соблюдения мер безопасности.

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