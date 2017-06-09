Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.06:
$ 56.99
€ 64.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рособрнадзор заявил об отсутствии утечек на ЕГЭ по русскому языку

Общество
9 июня, 10:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов также заявил, что в этом году все пункты проведения экзамена оснащены дополнительными бланками

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Утечек контрольных измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку не произошло. Об этом заявил журналистам глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

"Никаких утечек контрольных измерительных материалов в сеть Интернет нет", - сказал Кравцов. Он также отметил, что в этом году все пункты проведения экзамена оснащены дополнительными бланками. "Была усовершенствована технология и при необходимости все дополнительные бланки печатаются прямо в аудиториях", - сообщил Кравцов.

Читайте также новости по теме:
ЕГЭ
© Сергей Бобылев/ТАСС

Федор Конюхов пообещал взять в экспедицию отличников ЕГЭ

Устную часть ЕГЭ по иностранным языкам досрочно сдадут более трех тысяч человек

Садовничий рекомендовал абитуриентам МГУ оценить свои возможности на калькуляторе ЕГЭ

9 июня в России проходит ЕГЭ по русскому языку, который наравне с математикой является обязательным, в нем принимает участие 628 тыс. человек. Сдача этого экзамена необходима для получения аттестата и дальнейшего поступления в вуз. Экзаменационная работа по русскому языку состоит из двух частей и содержит 25 заданий (24 задания с кратким ответом и сочинение), которые нужно выполнить за 3,5 часа.

Для успешной сдачи экзамена и получения аттестата нужно заработать минимум 24 балла. Чтобы иметь возможность поступать в вуз, надо набрать не менее 36 баллов. Результаты ЕГЭ станут известны не позднее 27 июня.

Основной период ЕГЭ-2017 проходит с 29 мая 2017 года по 1 июля. В экзаменах планируют принять участие около 703 тысяч человек, из них около 617 тысяч человек - выпускники текущего года. Экзамены проходят во всех субъектах РФ, а также в 52 странах за рубежом.

Первый обязательный ЕГЭ - математику - выпускники сдавали 31 мая (базовой уровень) и 2 июня (профильный). Базовый уровень необходим, чтобы получить аттестат, такая экзаменационная работа оценивается по пятибалльной системе. Экзамен по математике профильного уровня сдают школьники, планирующие поступление в вуз, в котором математика внесена в перечень обязательных вступительных испытаний. Этот экзамен оценивается по стобалльной системе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЕГЭ
Персоны
Кравцов, Сергей Сергеевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Фото
6
Экологи и школьники намерены спасти одну из самых чистых рек Заполярья от песков
14
Кузница кадров для СМИ: с чего начинался и чего добился за 65 лет журфак МГУ
Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская (справа)
16
Депутаты Госдумы обсудили законопроект о реновации с москвичами
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лидер московского отделения "Яблока" Митрохин задержан в ходе акции возле Госдумы
2
Внучка Хрущева погибла под колесами электрички в Москве
3
По факту ДТП с четырьмя погибшими под Тулой возбуждено уголовное дело
4
Почти половина россиян осуждает непатриотичное поведение
5
Стоун полагает, что Путин мыслит как шахматист и находится в отличной спортивной форме
6
СК завершил расследование гибели бас-гитариста группы "Любэ" в Подмосковье
7
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за ожидаемого шквала
Темы дня
Загрузка...
Реклама