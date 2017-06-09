Рособрнадзор заявил об отсутствии утечек на ЕГЭ по русскому языку

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Утечек контрольных измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку не произошло. Об этом заявил журналистам глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

"Никаких утечек контрольных измерительных материалов в сеть Интернет нет", - сказал Кравцов. Он также отметил, что в этом году все пункты проведения экзамена оснащены дополнительными бланками. "Была усовершенствована технология и при необходимости все дополнительные бланки печатаются прямо в аудиториях", - сообщил Кравцов.

9 июня в России проходит ЕГЭ по русскому языку, который наравне с математикой является обязательным, в нем принимает участие 628 тыс. человек. Сдача этого экзамена необходима для получения аттестата и дальнейшего поступления в вуз. Экзаменационная работа по русскому языку состоит из двух частей и содержит 25 заданий (24 задания с кратким ответом и сочинение), которые нужно выполнить за 3,5 часа.

Для успешной сдачи экзамена и получения аттестата нужно заработать минимум 24 балла. Чтобы иметь возможность поступать в вуз, надо набрать не менее 36 баллов. Результаты ЕГЭ станут известны не позднее 27 июня.

Основной период ЕГЭ-2017 проходит с 29 мая 2017 года по 1 июля. В экзаменах планируют принять участие около 703 тысяч человек, из них около 617 тысяч человек - выпускники текущего года. Экзамены проходят во всех субъектах РФ, а также в 52 странах за рубежом.

Первый обязательный ЕГЭ - математику - выпускники сдавали 31 мая (базовой уровень) и 2 июня (профильный). Базовый уровень необходим, чтобы получить аттестат, такая экзаменационная работа оценивается по пятибалльной системе. Экзамен по математике профильного уровня сдают школьники, планирующие поступление в вуз, в котором математика внесена в перечень обязательных вступительных испытаний. Этот экзамен оценивается по стобалльной системе.