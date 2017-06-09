Средние баллы ЕГЭ по географии и информатике в 2017 году выросли

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Средние результаты ЕГЭ по географии в 2017 году выросли на один балл, по информатике выросли на три балла. Об этом сообщил журналистам глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.
"Результаты ЕГЭ по географии и информатике в целом сопоставимы с результатами прошлого года, это говорит о стабильности экзамена, что его модель устоялась. Средний балл ЕГЭ по географии вырос на один балл до 55 баллов, по информатике он вырос на три балла - до 59 баллов", - сказал Кравцов.
При этом он отметил, что доля непреодолевших минимальный порог на ЕГЭ по математике в этом году снизилось на четверть. "Результаты ЕГЭ по математике базового уровня продемонстрировали сокращение числа участников, которым не удалось преодолеть минимальный барьер для получения аттестата. Их число сократилось на 25%", - сказал Кравцов.
Глава Рособрнадзора также уточнил, что результаты первых трех ЕГЭ этого года - математике базового уровня, географии и информатике будут объявлены на четыре дня раньше установленного срока. "Сегодня все результаты по первым трем экзаменами будут переданы в регионы, а с 10 июня, что на четыре дня раньше установленного срока, выпускники смогут их узнать через личные кабинеты на портале ЕГЭ", - сказал Кравцов.
Основной период ЕГЭ-2017 проходит с 29 мая 2017 года по 1 июля. В экзаменах планируют принять участие около 703 тыс. человек, из них около 617 тыс. человек - выпускники текущего года. Экзамены проходят во всех субъектах РФ, а также в 52 странах за рубежом.
ЕГЭ по географии и информатике проходили 29 мая, по базовой математике 31 мая.