Администрация президента поддерживает новую редакцию законопроекта о реновации

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Администрация президента РФ поддерживает законопроект о реновации жилого фонда Москвы ко второму чтению с учетом поправок, которые 9 июня раздадут в зале заседаний Госдумы. Об этом заявил корресонденту ТАСС полпред президента в нижней палате парламента Гарри Минх.

"Да, с учетом тех поправок, которые будут раздаваться в зале", - ответил он на вопрос о том, поддерживает ли администрация главы государства доработанный в Госдуме законопроект. "У нас сейчас по тому тексту, который обсуждался и который будет приниматься во втором чтении, претензий нет", - добавил Минх.

По его словам, Администрация президента специально не участвовала в доработке документа, помимо "общего режима работы". Полпред пояснил, что на первом этапе было представлено заключение Государственно-правового управления (ГПУ) Администрации президента РФ, "но сейчас текст очень сильно изменился". "Ту редакцию, которая обсуждалась на комитете, и сейчас будет раздаваться несколько поправок в зале (потому что они были представлены чуть позже), мы в рабочем порядке на экспертном уровне оценили", - подтвердил он.

"Поэтому тот текст, который будет приниматься во втором чтении, наши эксперты смотрели, и в принципе возражений не имелось. Но официально к этому моменту никаких (новых) заключений (от ГПУ) не было", - заключил Минх.

Законопроект о реновации устаревшего жилого фонда Москвы вынесен 9 июня на второе, основное чтение в Госдуме. К первоначальному тексту этой резонансной инициативы поступило 144 поправки от правительства РФ и от депутатов всех думских фракций. 90% этих поправок было принято частично или полностью.

Уже после одобрения профильным комитетом основной таблицы корректировок ко второму чтению спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил принять поправку, в соответствии с которой включение дома в программу реновации увязывается с уровнем его технического состояния и износа.

Кроме того, он сообщил, что после состоявшихся парламентских слушаний поступила поправка, защищающая права предпринимателей, владеющих нежилыми помещениями в планируемых к сносу хрущевках.