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Лига безопасного интернета поддержала законопроект о запрете анонимайзеров

Общество
9 июня, 11:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

Директор Лиги безопасного интернета Денис Давыдов заявил, что такой запрет нужно было вводить еще в 2012 году

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Директор Лиги безопасного интернета Денис Давыдов

Директор Лиги безопасного интернета Денис Давыдов

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Запрет технологий, позволяющих просмотр заблокированных сайтов, предусмотренный законопроектом депутатов Госдумы, пойдет на пользу. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал директор Лиги безопасного интернета Денис Давыдов.

"Что касается закона, запрещающего обходить блокировки, пользоваться анонимайзерами, то сама идея очень хорошая. Эти меры необходимо было вводить еще в 2012 году, сразу после того, как был принят закон о защите детей и о Едином реестре запрещенных сайтов. Я думаю, что и с технической проработкой вопросов не возникнет", - заявил Давыдов.

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Эксперт уверен, что если все же будет необходимость в использовании анонимайзеров, то подобные сервисы могут появиться на территории России при условии их прозрачности. "Ведь все это делается для того, чтобы снизить уровень террористической угрозы", - подчеркнул он.

Давыдов напомнил, что запрет на использование технологий обхода блокировки уже работает в крупных компаниях. "Если мы посмотрим на крупные корпорации, то в них невозможно пользоваться анонимайзерами, и работники не возмущаются по этому поводу", - отметил глава Лиги безопасного интернета.

Инициатива депутатов

Законопроект о запрете использования в РФ технологий для просмотра заблокированных сайтов накануне был внесен на рассмотрение Госдумы депутатами Максимом Кудрявцевым ("Единая Россия"), Николаем Рыжаком ("Справедливая Россия") и Александром Ющенко (КПРФ).

Документ предполагает "установить запрет обеспечивать использование на территории РФ информационно- телекоммуникационных сетей, информационных систем и программ для ЭВМ для получения доступа к информационным ресурсам, в том числе сайтам и (или) страницам сайтов в сети Интернет, доступ к которым на территории РФ ограничен". С целью исполнения владельцами таких сетей, систем и программ указанного запрета планируется "предоставлять им доступ к информационному ресурсу Роскомнадзора, содержащему сведения об информационных ресурсах, доступ к которым ограничен на территории России".

За неисполнение требования Роскомнадзора исполнить запрет в течение 30 дней депутаты предлагают наказывать ограничением доступа к информационным ресурсам, предоставляющим доступ к сетям, системам, программам для компьютеров, используемым для "обхода блокировок".

В пояснительной записке, размещенной в электронной базе данных Госдумы, депутаты напоминают, что ограничение доступа к тем или иным сайтам применяется "с целью оказать воздействие на поведение субъектов информационных правоотношений, а именно пресечь распространение информации, запрещенной или незаконно распространяемой на территории России, а также обеспечить исполнение установленных законом требований".

При этом сложившаяся с 2012 г. практика применения меры выявила "недостаточную эффективность блокировок - полностью достичь целей не удается", констатируют парламентарии. По их словам, это обусловлено, в частности, возможностью "обнаружить ссылки на заблокированные ресурсы в результатах поисковых выдач поисковых систем", а также "возможностью использовать технологии, позволяющие получить доступ к заблокированным информационным ресурсам". Так, сейчас на операторов интернет-поисковиков не возложена обязанность прекращать выдачу ссылок на заблокированные сайты.

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