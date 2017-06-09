Почти половина россиян осуждает непатриотичное поведение

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Почти половина (47%) россиян относятся с осуждением к публичным проявлениям непатриотичного поведения, из них 4% считает, что подобное поведение должно быть уголовно наказуемым. Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"К публичным проявлениям непатриотичного поведения одна половина граждан (47%) относится с осуждением, а некоторые предлагают даже ввести уголовное наказание, однако другая половина (48%) не видит в этом предмета для государственного или общественного порицания (эта доля заметно выросла - с 37% в 2014 г.)", - говорится в исследовании.

Вместе с тем, россияне мягче относятся к высказываниям, которые не совпадают с позицией государства: чуть более трети (37%) осуждает подобные высказывания, тогда как 52% считает это личным делом каждого. В то же время, большинство участников опроса (60%) готовы критиковать проявления непатриотичного поведения со стороны деятелей культуры.

Согласно данным опроса, большинство респондентов по-прежнему считают, что патриотами не могут называть себя граждане, не чувствующие любви к Родине (77%, 84% в 2014 году), взяточники (77% по сравнению с 66% в 2014 году), уклоняющиеся от службы в армии (69%), не знающие государственной символики страны (61%). К проявлениям непатриотичного поведения россияне также отнесли работу в НКО - "иностранных агентов" (52%), отказ от участия в выборах (48%).

Вместе с тем, россияне стали относиться с большей терпимостью к тем или иным связям с зарубежьем: так, в 2014 году 68% респондентов считали, что человек, уехавший заграницу, не может считаться патриотом, в 2017 году эта доля снизилась до 52%. Не считается непатриотичным и наличие второго гражданства (61% по сравнению с 48% в 2014 году), а также брак с иностранцем.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 3-4 июня 2017 года. Объем выборки 1200 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.