Губернатор Колымы считает рейтинг "пьющих" регионов необъективным

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ВЛАДИВОСТОК, 9 июня. /ТАСС/. Губернатор Магаданской области Владимир Печеный считает рейтинг Роспотребнадзора, выведший Колыму в лидеры самых пьющих регионов, необъективным. Об этом он сообщил в пятницу ТАСС на медиасаммите во Владивостоке.
"Считаю его (рейтинг) необъективным. Я и раньше говорил, что надо приехать на Колыму и понять, что здесь нет сплошного пьянства. Теория малых цифр искажает статистику. Кроме того, Магадан является логистическим центром, через который официальный алкоголь перетекает в другие регионы, а статистика отображается у нас", - сказал губернатор.
Он отметил, что если сравнивать Колыму с другими регионами, то в области нет нелегального алкоголя. Потребляется продукция, продаваемая в магазинах, с акцизными марками. "Магаданская область - территория здоровых, умных и умеренно пьющих людей", - заявил Печеный.
Ранее сообщалось, что, согласно докладу "Территории с наиболее высокими значениями (объема продаж крепкого алкоголя на душу населения - прим. ТАСС), подготовленному Роспотребнадзором, Магаданская область, Москва, Республика Коми и Сахалинская область возглавляют рейтинг российских регионов с самым высоким потреблением крепкого алкоголя на душу населения. Продажи алкоголя на Колыме в 2016 году составили более 14 литров чистого спирта на душу населения.
По информации Министерства сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области, в регионе наблюдается снижение потребления алкоголя. Так, если в 2012 году на одного человека в абсолютном выражении приходилось 14,9 л потребления алкоголя, то в 2013 г - 12,5 л, в 2014 г - 12,2 л, в 2015 году - 10,9 л, в 2016 году - 9,7 л. Улучшению ситуации способствовали меры, направленные на снижение масштабов злоупотребления алкоголем в Магаданской области. Одна из них - запрет продажи алкогольных напитков в ночное время с 22 до 10 часов.
Дальневосточный медиасаммит открылся во Владивостоке 8 июня. В нем принимают участие более 3,3 тысячи журналистов, работников пресс-служб, федеральных экспертов, представителей властей и общественных организаций из всех регионов Дальнего Востока.