Губернатор Дюмин выразил соболезнования семьям погибших в ДТП с автобусом под Тулой

ТУЛА, 9 июня. /Корр. ТАСС Алевтина Зубрилина/. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выразил соболезнования семьям погибших в ДТП с участием пассажирского автобуса "Орел - Москва" и двух микроавтобусов на федеральной трассе "Дон", в результате которого четыре человека погибли и пять пострадали. Все погибшие - жители Курской области.

"Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выразил соболезнования семьям погибших в результате ДТП и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Глава региона поручил министерству здравоохранения области оказать всю необходимую помощь людям, которые находятся в больнице", - сказали в пресс-службе тульского правительства.

Тульский областной главк МЧС организовал взаимодействие с Курской областью по работе с родственниками пострадавших. Открыта горячая линия по телефону (4872) 56-99-99.

ДТП произошло в пятницу в 03:10 мск. Пассажирский автобус Mercedes, следовавший из Орла в Москву, совершил наезд на два микроавтобуса, стоявших на обочине. От удара один микроавтобус вынесло за обочину. Погибшие и пострадавшие - все из первого микроавтобуса, всего в нем находилось 11 человек. В рейсовом автобусе находилось 18 человек, включая двух водителей, они не пострадали. Во втором микроавтобусе было семь человек, из них никто не пострадал. Микроавтобусы имеют курские номера.

Двоих пострадавших в тяжелом состоянии доставили в Тульскую областную клиническую больницу, троих с травмами средней степени тяжести - в Алексинскую клиническую больницу им. Снегирева. В настоящее время их жизни ничто не угрожает.

УМВД Тульской области по факту совершения ДТП возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".