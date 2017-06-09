Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.06:
$ 56.99
€ 64.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Губернатор Дюмин выразил соболезнования семьям погибших в ДТП с автобусом под Тулой

Общество
9 июня, 11:59 UTC+3 ТУЛА /Корр. ТАСС, Алевтина Зубрилина

Алексей Дюмин также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТУЛА, 9 июня. /Корр. ТАСС Алевтина Зубрилина/. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выразил соболезнования семьям погибших в ДТП с участием пассажирского автобуса "Орел - Москва" и двух микроавтобусов на федеральной трассе "Дон", в результате которого четыре человека погибли и пять пострадали. Все погибшие - жители Курской области.

"Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выразил соболезнования семьям погибших в результате ДТП и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Глава региона поручил министерству здравоохранения области оказать всю необходимую помощь людям, которые находятся в больнице", - сказали в пресс-службе тульского правительства.

Тульский областной главк МЧС организовал взаимодействие с Курской областью по работе с родственниками пострадавших. Открыта горячая линия по телефону (4872) 56-99-99.

ДТП произошло в пятницу в 03:10 мск. Пассажирский автобус Mercedes, следовавший из Орла в Москву, совершил наезд на два микроавтобуса, стоявших на обочине. От удара один микроавтобус вынесло за обочину. Погибшие и пострадавшие - все из первого микроавтобуса, всего в нем находилось 11 человек. В рейсовом автобусе находилось 18 человек, включая двух водителей, они не пострадали. Во втором микроавтобусе было семь человек, из них никто не пострадал. Микроавтобусы имеют курские номера.

Двоих пострадавших в тяжелом состоянии доставили в Тульскую областную клиническую больницу, троих с травмами средней степени тяжести - в Алексинскую клиническую больницу им. Снегирева. В настоящее время их жизни ничто не угрожает.

УМВД Тульской области по факту совершения ДТП возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Дюмин, Алексей Геннадьевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Фото
6
Экологи и школьники намерены спасти одну из самых чистых рек Заполярья от песков
14
Кузница кадров для СМИ: с чего начинался и чего добился за 65 лет журфак МГУ
Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская (справа)
16
Депутаты Госдумы обсудили законопроект о реновации с москвичами
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Следователи начали проверку по факту гибели внучки Хрущева
2
Назарбаев: ШОС вступила в новый этап развития как "Шанхайская восьмерка"
3
Британские консерваторы лишились большинства в парламенте, но Мэй в отставку не собирается
4
Лидер московского отделения "Яблока" Митрохин задержан в ходе акции возле Госдумы
5
Склады горят у площади Киевского вокзала в Москве
6
Внучка Хрущева погибла под колесами электрички в Москве
7
Госдума приняла в первом чтении поправки к закону о бюджете на 2017 год
Темы дня
Загрузка...
Реклама