Депутат от ЛДПР просит Володина создать при Госдуме совет блогеров

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Член думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Василий Власов (ЛДПР) обратился сегодня к председателю нижней палаты парламента Вячеславу Володину с просьбой создать при Госдуме совет блогеров.
В соответствующем письме спикеру депутат отмечает, что на сегодняшний день популярные блогеры имеют охват аудитории, сравнимый с крупным телеканалом. "Их опыт работы может содействовать выработке грамотной стратегии по взаимодействию с гражданами в Сети", - пишет он.
"В связи с возросшей ролью социальных сетей и интернета в современной жизни российских граждан, а также необходимости большего представительства государственных органов в интернете прошу вас рассмотреть возможность создания при Госдуме специального совещательного органа, состоящего из популярных блогеров российского сегмента интернета", - указывает Власов.
В беседе с корреспондентом ТАСС парламентарий отметил, что в активную работу существующего в настоящее время в рамках профильного думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи экспертного совета по взаимодействию с блогосферой блогеры не включены. "А сегодня они представляют интересы и мнение огромного количества граждан", - подчеркнул парламентарий.
Власов также сообщил, что уже 19 июня хотел бы провести в Госдуме первое заседание совета блогеров, чтобы установить формат работы с представителями русскоязычного сегмента интернета. На него будет приглашен, в частности, известный видеоблогер Уилсаком (Wylsacom).