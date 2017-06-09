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Список домов под снос будет готов до подписания закона о реновации президентом

Общество
9 июня, 13:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

Голосование жителей по включению домов в программу завершится 15 июня

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Окончательный перечень домов, включенных в программу реновации жилищного фонда Москвы, будет сформирован до подписания закона президентом. Такая поправка будет внесена в пятницу при обсуждении законопроекта о реновации во втором чтении, сообщил журналистам вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Поправка, которая будет внесена сегодня при обсуждении закона, в ней будет дословно говориться о том, что окончательный перечень (домов для сноса) должен быть определен до подписания закона президентом", - сказал он, добавив, что "это не 15 июня" (когда завершится голосование жителей по включению домов в программу).

Толстой подчеркнул, что "депутаты слышат и понимают настроения и тех, кто за эту программу, и тех, кто хочет в нее войти, и тех, кто выступает против программы и против закона". "Мы со всеми ведем диалог, у нас есть рабочая группа, которая продолжит свою работу вне зависимости от сроков принятия этого документа", - заявил вице-спикер.

Он также сообщил, что Госдума будет следить за исполнением закона о реновации. "Мы будем контролировать не только принятие этого законопроекта, но и правоприменительную практику по этому законопроекту. У нас достаточно депутатов, избранных от города Москвы, для того чтобы парламентский контроль в этой области осуществлять", - заключил он.

Госдума рассмотрит 9 июня законопроект о реновации жилья во втором чтении.

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