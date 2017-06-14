Экопривычки со студенческой скамьи: как в мире формируют "зеленую" систему ценностей

Экспертный совет при правительстве России выступил с предложением разработать в стране концепцию "зеленой образовательной организации". По мнению специалистов, в этом вопросе можно опираться на зарубежный опыт — подобные решения уже существуют в различных высших учебных заведениях мира, в том числе, например, в Оксфорде, Гарварде или Национальном университете Сингапура.

Сегодня многие понимают, что нужно делать для создания устойчивого и экологически безопасного общества. Мы знаем, что надо перерабатывать отходы, ограничивать использование энергии, покупать продукты с низким "углеродным следом". Но зачастую мы не готовы отказаться в магазине от удобного полиэтиленового пакета или пойти за кофе со своей многоразовой чашкой. Чтобы экологичные привычки прочно вошли в нашу жизнь, важно формировать их с молодых лет.

Во многих зарубежных вузах сегодня действует концепция "зеленого кампуса". Она дает возможность реализовывать интересные экологические инициативы. Важно при этом то, что "зеленые" ценности, привитые в учебном заведении, влияют на выпускников в течение всей жизни.

Модель "зеленой" экономики на базе вуза

Концепция "зеленого кампуса" предполагает внедрение полезных практик, снижающих негативное воздействие на окружающую среду. При этом подобные инновации не просто дань моде — "зеленые" решения позволяют вузам серьезно экономить и перераспределять средства на другие цели.

К таким решениям относится, например, управление отходами. Вузы используют как традиционные практики — раздельный сбор мусора, сдачу бумаги, стекла и пластика во вторичную переработку, а опасного мусора, например, батареек, в утилизацию, — так и не совсем обычные. Например, Лозаннский университет в Швейцарии научился избавляться от пищевых отходов, отправляя их на ближайшую ферму, где они используются для производства органических удобрений и биогазового топлива. А один из университетов Перу решил продавать макулатуру перерабатывающей компании, а вырученные таким образом средства — направлять на стипендии для студентов из малообеспеченных семей.

На территории "зеленых университетов" обычно реализуются различные транспортные программы, поощряющие использование экологичного транспорта. Во многих кампусах действуют системы проката велосипедов. Например, Университет Дьюка в США разрешил студентам бесплатно брать велосипеды на прокат по своим картам. А Университет Осло в Норвегии — бесплатно использовать подзарядку для электромобилей, причем не только учащимся, но и сотрудникам.

Важная часть концепции "зеленого кампуса" — различные программы энергосбережения. Вузы заменяют традиционные лампы на светодиодные, устанавливают датчики движения и даже учитывают "зеленые" стандарты при строительстве зданий. Некоторые из них даже могут служить примером использования альтернативных источников энергии.

Например, экспериментальное сооружение с футуристическим дизайном, где размещается научный факультет Копенгагенского университета, — "Зеленый маяк" — производит свою собственную энергию от солнечных батарей. Оно стало первым в Дании административным зданием без выбросов парниковых газов в атмосферу. При этом по сравнению с действующими нормами потребление энергии в помещении сокращено на три четверти при сохранении высокого уровня комфорта для работающих в нем людей. Это достигнуто за счет максимального использования солнечной энергии и натуральной вентиляции.

А один из колледжей штата Вермонт в США стал участником местной программы "коровья энергия", суть которой заключается в генерации электроэнергии путем сжигания метана, получаемого из коровьего навоза.

Один из важных аспектов жизни "зеленых кампусов" — ответственное потребление. Поощряется использование экологичной бытовой химии, биоразлагаемых упаковок для еды, продаваемой "на вынос", или отказ от одноразовой посуды. В некоторых кампусах, например, установлены резервуары с водой, которые позволяют повторно наполнять бутылки. Это дает возможность сократить упаковочные отходы и избавляет от необходимости их утилизации. Кое-где продажа бутилированной воды на территории кампусов фактически отсутствует.

Не последнюю роль в организации быта "зеленого кампуса" играют и устойчивые практики в питании. Продукты при этом по возможности закупаются у местных производителей. Например, Университет Британской Колумбии в Канаде поддержал местных производителей продуктов питания, регулярно организуя на территории кампуса рынок фермеров. А студенты Университета Кентербери в Новой Зеландии получили возможность выращивать свои собственные органические продукты в садах на его территории.

Немаловажную роль играет и образовательная часть — в "зеленых" вузах проводятся лекции и мастер-классы, где доступно и просто учат вести экологичный образ жизни. Например, в Германии тема устойчивого развития представлена в основной учебной программе. А в Гамбургском университете с 2011 года работает центр устойчивого развития, который выделяет молодым ученым до €1000 на проекты и исследования в этой области.

Первые шаги

В российских вузах "зеленые" инициативы пока не получили широкого распространения. Но некоторые подвижки в этой области уже начались. Например, в Санкт-Петербургском государственном университете благодаря движению "Эко-СПбГУ" появился раздельный сбор мусора. В вузе установлены контейнеры для пластика, бумаги и алюминия, а преподаватели учатся сортировать отходы.

В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого студенты планируют открыть велопрокат и провести велодорожки от кампусов до четырех станций метро. В общежитиях установлены 23 экобокса для использованных батареек. Батарейки и ртутные лампы собирают и в Санкт-Петербургском государственном университете информационных технологий, механики и оптики (ИТМО).

Впрочем, многие считают, что начинать прививать экологический стиль жизни нужно еще раньше — со школы или даже с детского сада.

Пока что у нас основы экологической грамотности преподаются детям разрозненно, в детских садах и школах не хватает подготовленных педагогов. Чтобы изменить ситуацию, нужно интегрировать экологическую составляющую в российские государственные образовательные стандарты.

Главное, уроки экологии должны стать системными, считает глава Минприроды Сергей Донской. "Улучшить ситуацию нельзя без начального и непрерывного образования — от младших классов до взрослых граждан", — убежден министр.