Юлию Хрущеву похоронят 13 июня на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Похороны Юлии Хрущевой - внучки первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева - состоятся во вторник, 13 июня, на Троекуровском кладбище. Об этом сообщил ТАСС ее зять Игорь Макурин.

Внучка Никиты Хрущева погибла в четверг утром на платформе "Мичуринец", попав под электричку. Юлия Хрущева - дочь Леонида Хрущева, сына первого секретаря ЦК КПСС. После того, как Леонид Хрущев пропал без вести, Никита Хрущев удочерил внучку.

"13 июня, во вторник, состоятся похороны на Троекуровском кладбище, там же в ритуальном зале в 14:00 мск состоится прощание", - сказал ТАСС Макурин.

Единственная дочь Юлии Леонидовны Нина Хрущева рассказала ТАСС о последних днях своей матери. "Она много лет проработала в Государственном академическом театре имени Вахтангова, она очень любила этот театр и Юрия Петровича Любимова", - сообщила она. "Она написала главу в книжку, посвященную Любимову, которая должна скорой выйти. И за день до смерти она была на вечере, посвященное памяти Любимова, она очень радовалась, что туда пошла", - вспоминает дочь Хрущевой.

Воспоминания Ирины Купченко

"Мы дружили много лет, что называется, семьями, и Вася (народный артист СССР Василий Лановой, муж Купченко - прим. ТАСС) очень хорошо знал Юлю, а я была крестной ее внука", - рассказала ТАСС народная артистка РФ Ирина Купченко, узнав о смерти Хрущевой.

По ее словам, Юлия Хрущева многие годы была заведующей литературной частью театра имени Вахтангова. "Юлия Леонидовна была очень компетентным, образованным, умным человеком. У нее было много связей - и это помогало театру", - отметила артистка.

"Она была очень верным, преданным человеком, знаете, как кирпичная, нет, скорее, как гранитная стена", - добавила Купченко.

Рассказывая о Хрущевой, она сообщила, что той выпала тяжелая судьба. "Одна дочка у нее умерла от рака, другая живет в Америке", - пояснила актриса.

Она еще раз подчеркнула, что Юлия Хрущева всегда была открыта людям, и делала все, чтобы оказать помощь любому, кто в ней нуждался. "Она приложит все силы, чтобы помочь, таким она была надежным другом и человеком, очень порядочной и честной. Какой ужас, что ее больше нет!", - добавила она.