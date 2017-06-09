Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Юлию Хрущеву похоронят 13 июня на Троекуровском кладбище

Общество
9 июня, 13:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

Внучка Никиты Хрущева погибла 9 июня утром на платформе "Мичуринец", попав под электричку

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Похороны Юлии Хрущевой - внучки первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева - состоятся во вторник, 13 июня, на Троекуровском кладбище. Об этом сообщил ТАСС ее зять Игорь Макурин.

Внучка Никиты Хрущева погибла в четверг утром на платформе "Мичуринец", попав под электричку. Юлия Хрущева - дочь Леонида Хрущева, сына первого секретаря ЦК КПСС. После того, как Леонид Хрущев пропал без вести, Никита Хрущев удочерил внучку.

"13 июня, во вторник, состоятся похороны на Троекуровском кладбище, там же в ритуальном зале в 14:00 мск состоится прощание", - сказал ТАСС Макурин.

Единственная дочь Юлии Леонидовны Нина Хрущева рассказала ТАСС о последних днях своей матери. "Она много лет проработала в Государственном академическом театре имени Вахтангова, она очень любила этот театр и Юрия Петровича Любимова", - сообщила она. "Она написала главу в книжку, посвященную Любимову, которая должна скорой выйти. И за день до смерти она была на вечере, посвященное памяти Любимова, она очень радовалась, что туда пошла", - вспоминает дочь Хрущевой.

Воспоминания Ирины Купченко

"Мы дружили много лет, что называется, семьями, и Вася (народный артист СССР Василий Лановой, муж Купченко - прим. ТАСС) очень хорошо знал Юлю, а я была крестной ее внука", - рассказала ТАСС народная артистка РФ Ирина Купченко, узнав о смерти Хрущевой.

По ее словам, Юлия Хрущева многие годы была заведующей литературной частью театра имени Вахтангова. "Юлия Леонидовна была очень компетентным, образованным, умным человеком. У нее было много связей - и это помогало театру", - отметила артистка.

"Она была очень верным, преданным человеком, знаете, как кирпичная, нет, скорее, как гранитная стена", - добавила Купченко.

Рассказывая о Хрущевой, она сообщила, что той выпала тяжелая судьба. "Одна дочка у нее умерла от рака, другая живет в Америке", - пояснила актриса.

Она еще раз подчеркнула, что Юлия Хрущева всегда была открыта людям, и делала все, чтобы оказать помощь любому, кто в ней нуждался. "Она приложит все силы, чтобы помочь, таким она была надежным другом и человеком, очень порядочной и честной. Какой ужас, что ее больше нет!", - добавила она.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Фото
6
Экологи и школьники намерены спасти одну из самых чистых рек Заполярья от песков
14
Кузница кадров для СМИ: с чего начинался и чего добился за 65 лет журфак МГУ
Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская (справа)
16
Депутаты Госдумы обсудили законопроект о реновации с москвичами
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Следователи начали проверку по факту гибели внучки Хрущева
2
ЕК запросила мандат для ведения переговоров с Россией по "Северному потоку-2"
3
Володин предложил запросить у США данные о состоянии экономики в свете долга перед РФ
4
Пожар на площади Киевского вокзала в Москве ликвидирован
5
Внучка Хрущева погибла под колесами электрички в Москве
6
Лидер московского отделения "Яблока" Митрохин задержан в ходе акции возле Госдумы
7
Стоун полагает, что Путин мыслит как шахматист и находится в отличной спортивной форме
Темы дня
Загрузка...
Реклама