В Заполярье за два года почти вдвое увеличились объемы строительства жилья

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МУРМАНСК, 9 июня. /ТАСС/. Объемы строительства жилья в Мурманской области за два года выросли почти вдвое. Об этом сообщил на заседании областного правительства министр строительства и территориального развития региона Леонид Кан.
"Наблюдалась положительная динамика по строительству жилых домов - за два года ввод жилья увеличился в 1,85 раза. В 2016 году в Мурманской области было введено 11 многоквартирных домов и 95 индивидуальных жилых домов", - сказал министр.
При этом он отметил, что плановый показатель обеспеченности жильем в регионе в 2017 году превысил показатели предыдущих двух лет и составляет 27 кв. м на одного жителя области.
Строительство ведется в том числе в рамках программы расселения аварийного фонда. В 2016 году целевой показатель программы был перевыполнен на 1,2%, программа переселения на 2017 год на сегодняшний день уже исполнена более чем на 80%. При этом строительство многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилфонда осуществляется с применением современных энергоэффективных технологий, позволяющих в значительной степени сократить потребление тепловой энергии и снизить размер коммунальных платежей.
В целом в 2017 году на капитальное строительство в областном бюджете предусмотрены средства в объеме 833,6 млн рублей - это почти в два раза превышает объем регионального финансирования прошлого года. На объекты капремонта выделено 172,4 млн рублей.