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Кинологи из Ленобласти заняли первое место в окружном этапе конкурса "Верный друг"

Общество
9 июня, 14:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

Окружной этап конкурса проходил в 470-м учебном центре служебного собаководства Вооруженных сил РФ в Дмитровском районе Московской области

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Кинологи из Ленинградской области заняли первые места и в общекомандном, и в личном первенстве окружного этапа конкурса "Верный друг". Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

"Первое место в командном зачете заняли кинологи общевойскового объединения, дислоцируемого в Ленинградской области", - рассказали в округе.

Первое место в личном зачете по сумме четырех этапов конкурса занял рядовой Данил Лысов из общевойскового объединения Ленинградской области. Он стал абсолютным победителем сразу в трех номинациях.

"Пять лучших специалистов-кинологов ЗВО вместе с питомцами представят свой округ на всеармейском этапе конкурса "Верный друг", который пройдет с 26 июня по 3 июля в Подмосковье", - говорится в сообщении.

Окружной этап конкурса "Верный друг" проходил в 470-м учебном центре служебного собаководства Вооруженных сил РФ в Дмитровском районе Московской области. Участие в состязаниях приняли более 50 расчетов.

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