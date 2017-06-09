Патриарх Кирилл: жизнь человека без духовной цели не имеет смысла

ОСТАШКОВ /Тверская область/, 9 июня. /ТАСС/. Жизнь человека, обладающего материальными благами, но не имеющего духовной цели, напрасна.

Об этом сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл после божественной литургии в Богоявленском соборе Нило-Столобенской пустыни, посвященной 350-летию обретения мощей святого преподобного Нила Столобенского.

"Мы называем подвижниками тех людей, которые двигаются навстречу подлинной цели бытия, это те, кто двигается навстречу Богу, кто устремлен к самой конечной цели человеческого бытия. И если современные динамичные люди этой цели не имеют, то напрасно суетятся. Для Божьего суда эти цели - ничто", - сказал он.

В качестве примера предстоятель Русской православной Церкви привел Нила Столобенского, вся жизнь которого была подчинена этой цели и стала подвигом. "Совсем необязательно двигаться в пространстве, можно на одном острове десятки лет прожить в одиночестве и быть подвижником, устремленным к высшей цели. У преподобного Нила не было ничего: ни пищи, ни настоящего жилища. А он не просто жил здесь, он совершил подвиг, он подвижник", - подчеркнул патриарх.

Он добавил, что не призывает отказываться от человеческих целей, потому что гармоничное совмещение житейских и духовных практик делает человека гениальным.

"Никого не призываю отказаться от достижения человеческих целей, особенно если человек способный. Отказываться от своего призвания было бы грешно. Но как важно, чтобы подлинная цель жизни не заслонялась сиюминутными целями. И если человек свой динамизм и умение достигать жизненных целей соединит с подвижничеством, тогда мы можем сказать, что перед нами гениальный человек", - отметил патриарх Кирилл.

Нило-Столобенская пустынь

В 1515 году в тверских землях поселился отшельник - инок по имени Нил. В течение 13 лет он вел уединенную жизнь. Вскоре Нил поселился на одном из необитаемых островов на озере Селигер, где выкопал пещеру, устроил келью и часовню. В 1528 году он дал обет: никогда не садиться и не ложиться. Чтобы не нарушить его, он вбил в стену часовни подпорки, на которые опирался, когда ноги уже не держали. В 1554 году, после смерти Нила, иеромонах Николо-Рожковского монастыря Герман поставил деревянную часовню над его могилой.

В 1594 году Герман получил благословение у Патриарха Иова на устроение на острове мужской обители. С этого времени начинается история Нило-Столобенской пустыни.

В 1665 году в обители произошел пожар, в котором сгорели дотла все постройки. Когда началась закладка нового Богоявленского собора, были обнаружены нетленные мощи Нила Столобенского. После этого внимание богатых жертвователей и простых паломников к монастырю увеличилось в несколько раз. До революции по числу паломников монастырь занимал первое место в России и второе в мире. По свидетельствам очевидцев, в день, когда праздновалось обретение мощей преподобного Нила, на молитву собиралось до 45 тысяч человек.

После революции рака с мощами Нила Столобенского была вскрыта, а сами мощи были размещены в Осташковском музее с целью антирелигиозной пропаганды. В самом же монастыре разместилась колония для несовершеннолетних, позже - тюрьма для польских военнопленных. В годы войны здесь располагался госпиталь, а после ее окончания - дом престарелых, затем турбаза.

В 1990 году комплекс Нило-Столобенской пустыни был передан Русской православной церкви, а через пять лет в монастырь были возвращены мощи преподобного Нила.